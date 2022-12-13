Звинуваченого в хабарництві свого посіпаку на Херсонщині Кремль нагородив "орденом Мужності"

Так званого очільника уряду тимчасово окупованої території Херсонської області Андрія Алєксєєнка російська влада наго родила "орденом Мужності".

Джерело: ТАСС із посиланням на заяву адміністрації регіону, призначеної після російської окупації

Деталі: РосЗМІ пише, що перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко вручив голові уряду анексованої Херсонської області Андрію Алєксєєнку "орден Мужності".

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Церемонія нагородження відбулася в Кремлі. Алєксєєнко, як зазначається, був відзначений "за мужність і самовідданість, виявлені під час порятунку людей у надзвичайній ситуації, сміливі та рішучі дії, вчинені при виконанні службового обов'язку".

Довідково: Олексієнко очолив призначений Росією уряд тимчасово окупованої Херсонської області наприкінці листопада.

До цього він був головою ради міністрів захопленої російськими військами частини Харківської області.

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В окупаційну адміністрацію Олексієнко прийшов із посади мера Краснодара, яку обійняв восени 2021 року.

У грудні 2021 року він став фігурантом справи про хабар в особливо великому розмірі. Про припинення кримінального переслідування Олексієнка у відкритих джерелах не повідомляли.