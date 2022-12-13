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Обвиняемого во взяточничестве своего прихвостня на Херсонщине Кремль наградил "орденом Мужества"

"Украинская правда"Вторник, 13 декабря 2022, 01:58
Алексеенко, фото РБК

Так называемого главу правительства временно оккупированной территории Херсонской области Андрея Алексеенко российские власти наградили "орденом Мужества".

Источник: ТАСС со ссылкой на заявление администрации региона, назначенной после российской оккупации

Детали: РосСМИ пишет, что первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил главе правительства аннексированной Херсонской области Андрею Алексеенко "орден Мужества".

Церемония награждения состоялась в Кремле. Алексеенко, как отмечается, был отмечен "за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей в чрезвычайной ситуации, смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга".

Справка: Алексеенко возглавил назначенное Россией правительство временно оккупированной Херсонской области в конце ноября.

До этого он был председателем совета министров захваченной российскими войсками части Харьковской области.

В оккупационную администрацию Алексеенко пришел с должности мэра Краснодара, которую занял осенью 2021 года.

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В декабре 2021 года он стал фигурантом дела о взятке в особо крупном размере. О прекращении уголовного преследования Алексеенко в открытых источниках не сообщалось.

Темы: Херсонская областьоккупациявойна
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