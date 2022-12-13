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Обвиняемого во взяточничестве своего прихвостня на Херсонщине Кремль наградил "орденом Мужества"

"Украинская правда"Вторник, 13 декабря 2022, 00:58
Обвиняемого во взяточничестве своего прихвостня на Херсонщине Кремль наградил орденом Мужества
Алексеенко, фото РБК

Так называемого главу правительства временно оккупированной территории Херсонской области Андрея Алексеенко российские власти наградили "орденом Мужества".

Источник: ТАСС со ссылкой на заявление администрации региона, назначенной после российской оккупации

Детали: РосСМИ пишет, что первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил главе правительства аннексированной Херсонской области Андрею Алексеенко "орден Мужества".

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Церемония награждения состоялась в Кремле. Алексеенко, как отмечается, был отмечен "за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей в чрезвычайной ситуации, смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга".

Справка: Алексеенко возглавил назначенное Россией правительство временно оккупированной Херсонской области в конце ноября.

До этого он был председателем совета министров захваченной российскими войсками части Харьковской области.

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В оккупационную администрацию Алексеенко пришел с должности мэра Краснодара, которую занял осенью 2021 года.

В декабре 2021 года он стал фигурантом дела о взятке в особо крупном размере. О прекращении уголовного преследования Алексеенко в открытых источниках не сообщалось.

Темы: Херсонская областьоккупациявойна
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