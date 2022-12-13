По всій Україні оголошували повітряну тривогу
Вдень 13 грудня по всій території України оголошували повітряну тривогу.
Джерело: карта тривог, Беларускі Гаюн в Telegram
Деталі: Починаючи з 14:40 тривоги почали лунати на сході країни, далі у Києві і на півдні.
Станом на 14:43 тривога була оголошена по всій території України.
Сигнал повітряної тривоги означає, що є загроза ударів з повітря. В цей час необхідно спуститися в укриття.
Раніше "Беларускі Гаюн" повідомляв, що 13 грудня очікують на приліт до Білорусі винищувачів МіГ-31К з гіперзвуковими ракетами "Кинджал".
Оновлено: Пізніше "Беларускі Гаюн" повідомив, що о15:06 в Білорусь прилетів МіГ-31К ПКС РФ із реєстраційним номером RF-95194, а о 15:11 – другий МіГ-31К ПКС РФ (номер RF-92445).
О 15:20 до Білорусі прилетів третій МіГ (номер RF-92215). Зазначається, що літаки прямують на військовий аеродром у Мачулищах.
Станом на 15.55 на перважній більшості материкової України тривогу було скасовано.
Що було раніше: 13 грудня стало відомо, що за дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка Білорусь почала раптову перевірку бойової готовності армії і перекидає частину техніки ближче до кордону з Україною.
Також повідомлялося, що Білорусь спрямовує війська на кордон з Україною. Зокрема, підрозділи 38-ї окремої десантно-штурмової бригади рухаються на південний схід від Бреста, трасою Р17 до міста Малорита та агромістечка Мокрани, які розташовані на відстані 20 і 4 км від кордону з Україною.
Передісторія:
- У рамках розгортання регіонального угруповання військ 16 жовтня на аеродром "Мачулищі" в РБ прибули три винищувачі-перехоплювачі МіГ-31К ПКС РФ. Тоді Міноборони Білорусі повідомляло, що літаки є "авіаційною складовою" регіонального угруповання військ.
- 1 грудня всі три МіГ-31К із реєстраційними номерами: RF-92462, RF-92339 і RF-92333, які розміщувалися на аеродромі "Мачулищі", полетіли на аеродром "Саваслейка" в Нижегородській області Росії.