По всей Украине объявляли воздушную тревогу

Днем 13 декабря по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.

Источник: карта тревог, Беларускі Гаюн в Telegram

Детали: Начиная с 14:40 тревоги начали раздаваться на востоке страны, далее в Киеве и на юге.

По состоянию на 14:43 тревога объявлена по всей территории Украины.

Сигнал воздушной тревоги означает, что есть угроза ударов с воздуха. В это время необходимо спуститься в укрытие.

Ранее "Беларускі Гаюн" сообщал, что 13 декабря ожидается прилет в Беларусь истребителей МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Обновлено: Позже "Беларускі Гаюн" сообщил, что в 15:06 в Беларусь прилетел МиГ-31К ВКС РФ с регистрационным номером RF-95194, а в 15:11 – второй МиГ-31К ВКС РФ (номер RF-92445).

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В 15:20 в Беларусь прилетел третий МиГ (рег. номер RF-92215). Отмечается, что самолеты направляются на военный аэродром в Мачулищах.

По состоянию на 15.55 на подавляющем большинстве материковой Украины тревога отменена.

Что было раньше: 13 декабря стало известно, что по поручению самопровозглашенного президента Александра Лукашенко Беларусь начала внезапную проверку боевой готовности армии и перебрасывает часть техники ближе к границе с Украиной.

Также сообщалось, что Беларусь направляет войска на границу с Украиной. В частности, подразделения 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады движутся на юго-восток от Бреста, по трассе Р17 до города Малорита и агрогородка Мокраны, которые расположены на расстоянии 20 и 4 км от границы с Украиной.

Предыстория:

В рамках развертывания региональной группировки войск 16 октября на аэродром "Мачулищи" в РБ прибыли три истребителя-перехватчика МиГ-31К ВКС РФ. Тогда Минобороны Беларуси сообщало, что самолеты являются "авиационной составляющей" региональной группировки войск.

1 декабря все три МиГ-31К с регистрационными номерами: RF-92462, RF-92339 и RF-92333, которые размещались на аэродроме "Мачулищи", улетели на аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области России.



