Рада схвалила персональні санкції проти футболіста Тимощука та спортсменів РФ

Верховна Рада прийняла постанову № 8245 щодо застосування персональних санкцій до спортсменів із Росії та інших держав, у списку - колишній капітан збірної України з футболу Анатолій Тимощук.

Джерело: ВРУ, "Суспільне"

Деталі: До списку потрапили спортсмени, що "системно і активно підтримують війну проти України, легітимізують військове вторгнення та геноцид українців збройними силами Російської Федерації".

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Санкції триватимуть 10 років. Вони передбачають, серед іншого, блокування активів осіб на території України, обмеження торговельних операцій, а також застосування заборон в’їзду на територію України, позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення.

Передісторія:

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу позбавив ексгравця національної збірної Анатолія Тимощука усіх титулів, ліцензії тренера та відлучив від вітчизняного футболу довічно.

43-річний (нар. 30 березня 1979 р.) уродженець Луцька Анатолій Тимощук з 2017 року займає посаду асистента головного тренера фінансованого "Газпропом" футбольного клубу "Зеніт" із Санкт-Петербурга.

Депутати Луцької міської ради позбавили Анатолія Тимощука звання "Почесний громадянин міста Луцька".