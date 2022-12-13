Рада схвалила персональні санкції проти футболіста Тимощука та спортсменів РФ

Верховна Рада прийняла постанову № 8245 щодо застосування персональних санкцій до спортсменів із Росії та інших держав, у списку - колишній капітан збірної України з футболу Анатолій Тимощук.

Джерело: ВРУ, "Суспільне"

Деталі: До списку потрапили спортсмени, що "системно і активно підтримують війну проти України, легітимізують військове вторгнення та геноцид українців збройними силами Російської Федерації".

Санкції триватимуть 10 років. Вони передбачають, серед іншого, блокування активів осіб на території України, обмеження торговельних операцій, а також застосування заборон в’їзду на територію України, позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення.

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