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Рада схвалила персональні санкції проти футболіста Тимощука та спортсменів РФ

Станіслав ПогоріловВівторок, 13 грудня 2022, 16:12
Анатолій Тимощук, скриншот

Верховна Рада прийняла постанову № 8245 щодо застосування персональних санкцій до спортсменів із Росії та інших держав, у списку - колишній капітан збірної України з футболу Анатолій Тимощук.

Джерело: ВРУ, "Суспільне"

Деталі: До списку потрапили спортсмени, що "системно і активно підтримують війну проти України, легітимізують військове вторгнення та геноцид українців збройними силами Російської Федерації".

Санкції триватимуть 10 років. Вони передбачають, серед іншого, блокування активів осіб на території України, обмеження торговельних операцій, а також застосування заборон в’їзду на територію України, позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення.

Передісторія:

  • Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу позбавив ексгравця національної збірної Анатолія Тимощука усіх титулів, ліцензії тренера та відлучив від вітчизняного футболу довічно.
  • 43-річний (нар. 30 березня 1979 р.) уродженець Луцька Анатолій Тимощук з 2017 року займає посаду асистента головного тренера фінансованого "Газпропом" футбольного клубу "Зеніт" із Санкт-Петербурга.
  • Депутати Луцької міської ради позбавили Анатолія Тимощука звання "Почесний громадянин міста Луцька".

Теми: футболсанкціївійнаспорт
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