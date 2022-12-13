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Рада одобрила персональные санкции против футболиста Тимощука и спортсменов РФ

Станислав ПогориловВторник, 13 декабря 2022, 15:12
Рада одобрила персональные санкции против футболиста Тимощука и спортсменов РФ
Анатолий Тимощук, скриншот

Верховная Рада приняла постановление № 8245 о применении персональных санкций к спортсменам из России и других государств, в списке - бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук.

Источник: ВРУ, "Суспільне"

Детали: В список попали спортсмены, которые "системно и активно поддерживают войну против Украины, легитимизируют военное вторжение и геноцид украинцев вооруженными силами Российской Федерации".

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Санкции продлятся 10 лет. Они предусматривают, среди прочего, блокирование активов лиц на территории Украины, ограничение торговых операций, а также применение запретов въезда на территорию Украины, лишение государственных наград Украины, других форм награждения.

Предистория:

  • Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола лишил экс-игрока национальной сборной Анатолия Тимощука всех титулов, лицензии тренера и отлучил от отечественного футбола пожизненно.
  • 43-летний (род. 30 марта 1979 г.) уроженец Луцка Анатолий Тимощук с 2017 года занимает должность ассистента главного тренера финансированного "Газпропом" футбольного клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга.
  • Депутаты городского совета лишили Анатолия Тимощука звания "Почетный гражданин города Луцка".

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Темы: футболсанкциивойнаспорт
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