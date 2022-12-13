Своїми військовими "перевірками" Білорусь нагнітає ситуацію – ДПСУ

Державна прикордонна служба України не фіксує на кордоні з Білоруссю підрозділів, які здатні здійснити вторгнення, у ДПСУ вважають оголошену 13 грудня перевірку боєготовності білоруської армії нагнітанням ситуації.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 13 грудня

Пряма мова: "Не фіксується змін в обстановці по лінії кордону (з Білоруссю - ред.). Ситуація залишається повністю контрольованою. Ті підрозділи Збройних сил Білорусі, які і раніше знаходилися на посиленні кордону з нашою країною, так і залишаються – їхня кількість і характер дій не змінюються.

Створення угуповань, які могли здійснити вторгнення (з боку Білорусі - ред.) ми не фіксуємо".

Деталі: Демченко вважає, що оголошена перевірка боєздатності білоруської армії є нагнітанням ситуації. Водночас він додав, що це додатковий виклик для прикордонників: "Ми будемо спостерігати за тим, як розвивається ситуація, в тому числі і наскільки близько ці підрозділи підійдуть до кордону з Україною".

Передісторія:

За дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка Білорусь 13 грудня почала раптову перевірку бойової готовності армії і перекидає частину техніки ближче до кордону з Україною.

У рамках раптової перевірки армії Білорусі одній з військових частин поставлено завдання прикрити і взяти під охорону об'єкт на південному кордоні країни, тобто на кордоні з Україною.