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Своїми військовими "перевірками" Білорусь нагнітає ситуацію – ДПСУ

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 13 грудня 2022, 16:16
Олександр Лукашенко та Володимир Путін, фото ТАСС

Державна прикордонна служба України не фіксує на кордоні з Білоруссю підрозділів, які здатні здійснити вторгнення, у ДПСУ вважають оголошену 13 грудня перевірку боєготовності білоруської армії нагнітанням ситуації.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 13 грудня

Пряма мова: "Не фіксується змін в обстановці по лінії кордону (з Білоруссю - ред.). Ситуація залишається повністю контрольованою. Ті підрозділи Збройних сил Білорусі, які і раніше знаходилися на посиленні кордону з нашою країною, так і залишаються – їхня кількість і характер дій не змінюються. 

Створення угуповань, які могли здійснити вторгнення (з боку Білорусі - ред.) ми не фіксуємо". 

Деталі: Демченко вважає, що оголошена перевірка боєздатності білоруської армії є нагнітанням ситуації. Водночас він додав, що це додатковий виклик для прикордонників: "Ми будемо спостерігати за тим, як розвивається ситуація, в тому числі і наскільки близько ці підрозділи підійдуть до кордону з Україною".

Передісторія: 

  • За дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка Білорусь 13 грудня почала раптову перевірку бойової готовності армії і перекидає частину техніки ближче до кордону з Україною.
  • У рамках раптової перевірки армії Білорусі одній з військових частин поставлено завдання прикрити і взяти під охорону об'єкт на південному кордоні країни, тобто на кордоні з Україною.

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Теми: БілорусьПрикордонна службакордон
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