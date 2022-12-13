Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Білоруси під час перевірки армії планують "взяти під охорону" об'єкт на кордоні з Україною

Альона Мазуренко Вівторок, 13 грудня 2022, 15:12
Білоруси під час перевірки армії планують взяти під охорону об'єкт на кордоні з Україною
фото: Міноборони Білорусі

У рамках раптової перевірки армії Білорусі одній з військових частин поставлено завдання прикрити і взяти під охорону об'єкт на південному кордоні країни, тобто на кордоні з Україною.

Джерело: Держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, Міноборони Білорусі

Пряма мова: "Сьогодні (13 грудня - ред.) піднята і з 8-ї години приводиться в готовність одна з частин, що знаходиться на південному оперативному напрямку.

Реклама:

Їй поставлено завдання щодо виходу і прикриття, взяття під охорону об'єкта на південному кордоні.

Надалі перевірка буде нарощуватися. Буде перевірено практично всі оперативні командування, з'єднання військових частин усіх оперативних командувань.

За підсумками перевірки буде зроблено глибокий аналіз, і підсумки перевірки будуть повідомлені главі держави".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Південний кордон Білорусі межує з Україною.

За словами Вольфовича, перевірку проводять раптово для керівництва збройних сил Білорусі.

Під час цієї перевірки в Білорусі планують здійснити "марш на великі відстані, незнайомі ділянки місцевості, на яких буде виконуватися завдання щодо взяття під охорону різних об'єктів, заняття вогневих рубежів, виконання вогневих завдань, тактичних завдань".

Держсекретар Радбезу Білорусі також заявив, що під час перевірки "завдання будуть поставлені виходячи з аналізу досвіду проведення "спеціальної військової операції" в Україні".

Передісторія: 

  • За дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка Білорусь 13 грудня  почала раптову перевірку бойової готовності армії і перекидає частину техніки ближче до кордону з Україною.
  • Державна прикордонна служба України не фіксує на кордоні з Білоруссю підрозділів, які здатні здійснити вторгнення, у ДПСУ вважають оголошену 13 грудня перевірку боєготовності білоруської армії нагнітанням ситуації.

Теми: БілорусьарміяЛукашенкоУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Британські військові вперше підтвердили участь у "таємних операціях" в Україні
У центрі Мелітополя пролунав вибух: окупанти блокують дороги – мер
По всій Україні оголошували повітряну тривогу
Захисники мають успіхи у напрямку Сватове-Кремінна – Гайдай
Останні новини
02:49
оновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: