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Білоруси під час перевірки армії планують "взяти під охорону" об'єкт на кордоні з Україною

Альона Мазуренко Вівторок, 13 грудня 2022, 16:12
фото: Міноборони Білорусі

У рамках раптової перевірки армії Білорусі одній з військових частин поставлено завдання прикрити і взяти під охорону об'єкт на південному кордоні країни, тобто на кордоні з Україною.

Джерело: Держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, Міноборони Білорусі

Пряма мова: "Сьогодні (13 грудня - ред.) піднята і з 8-ї години приводиться в готовність одна з частин, що знаходиться на південному оперативному напрямку.

Їй поставлено завдання щодо виходу і прикриття, взяття під охорону об'єкта на південному кордоні.

Надалі перевірка буде нарощуватися. Буде перевірено практично всі оперативні командування, з'єднання військових частин усіх оперативних командувань.

За підсумками перевірки буде зроблено глибокий аналіз, і підсумки перевірки будуть повідомлені главі держави".

Деталі: Південний кордон Білорусі межує з Україною.

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За словами Вольфовича, перевірку проводять раптово для керівництва збройних сил Білорусі.

Під час цієї перевірки в Білорусі планують здійснити "марш на великі відстані, незнайомі ділянки місцевості, на яких буде виконуватися завдання щодо взяття під охорону різних об'єктів, заняття вогневих рубежів, виконання вогневих завдань, тактичних завдань".

Держсекретар Радбезу Білорусі також заявив, що під час перевірки "завдання будуть поставлені виходячи з аналізу досвіду проведення "спеціальної військової операції" в Україні".

Передісторія: 

  • За дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка Білорусь 13 грудня  почала раптову перевірку бойової готовності армії і перекидає частину техніки ближче до кордону з Україною.
  • Державна прикордонна служба України не фіксує на кордоні з Білоруссю підрозділів, які здатні здійснити вторгнення, у ДПСУ вважають оголошену 13 грудня перевірку боєготовності білоруської армії нагнітанням ситуації.

Теми: БілорусьарміяЛукашенкоУкраїна
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