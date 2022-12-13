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Своими военными "проверками" Беларусь нагнетает ситуацию – ГПСУ

Татьяна ЛозовенкоВторник, 13 декабря 2022, 16:16
Александр Лукашенко и Владимир Путин, фото ТАСС

Государственная пограничная служба Украины не фиксирует на границе с Беларусью подразделений, которые способны осуществить вторжение, в ГПСУ считают объявленную 13 декабря проверку боеготовности белорусской армии нагнетанием ситуации.

Источник: представитель ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга в медиацентре "Украина-Укринформ" 13 декабря

Прямая речь: "Не фиксируется изменений в обстановке по линии границы (с Беларусью - ред.). Ситуация остается полностью контролируемой. Те подразделения Вооруженных сил Беларуси, которые и раньше находились на усилении границы с нашей страной, так и остаются – их количество и характер действий не меняются. 

Создание группировок, которые могли осуществить вторжение (со стороны Беларуси - ред.) мы не фиксируем". 

Детали: Демченко считает, что объявленная проверка боеспособности белорусской армии является нагнетанием ситуации. В то же время он добавил, что это дополнительный вызов для пограничников: "Мы будем наблюдать за тем, как развивается ситуация, в том числе и насколько близко эти подразделения подойдут к границе с Украиной".

Предыстория: 

  • По поручению самопровозглашенного президента Александра Лукашенко Беларусь 13 декабря начала внезапную проверку боевой готовности армии и перебрасывает часть техники ближе к границе с Украиной.
  • В рамках внезапной проверки армии Беларуси одной из воинских частей поставлена задача по прикрытию и взятию под охрану объекта на южной границе страны, то есть на границе с Украиной.

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Темы: БеларусьПограничная службаграница
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