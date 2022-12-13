Представники ООН у звільненому Херсоні завітали до "пункту незламності"

До Херсона з робочою поїздкою прибули представники ООН, які побували й у пункті незламності.

Джерело: голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич

Пряма мова Янушевича: "До нашого міста приїхав Мартін Гріффітс, заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги, та Деніз Браун, постійна координаторка системи ООН в Україні.

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Разом ми поспілкувалися з людьми у Пунктах незламності та точках, де видають гуманітарну допомогу".

Деталі: Янушевич пообіцяв "за сприяння ООН вирішити більше проблемних питань херсонців".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Днями влада створила для херсонців онлайн-мапу укриттів і "Пунктів незламності", щоб вони могли убезпечити себе під час російських обстрілів.