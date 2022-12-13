Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Представники ООН у звільненому Херсоні завітали до "пункту незламності"

Роман ПетренкоВівторок, 13 грудня 2022, 19:16
ілюстративне фото дснс

До Херсона з робочою поїздкою прибули представники ООН, які побували й у пункті незламності.

Джерело: голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич

Пряма мова Янушевича: "До нашого міста приїхав Мартін Гріффітс, заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги, та Деніз Браун, постійна координаторка системи ООН в Україні.

Разом ми поспілкувалися з людьми у Пунктах незламності та точках, де видають гуманітарну допомогу".

Деталі: Янушевич пообіцяв "за сприяння ООН вирішити більше проблемних питань херсонців".

Нагадаємо: Днями влада створила для херсонців онлайн-мапу укриттів і "Пунктів незламності", щоб вони могли убезпечити себе під час російських обстрілів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ХерсонООНпункти незламності
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото"Методички" РПЦ, георгіївські стрічки, партквиток КПРС: СБУ підбила підсумки обшуків в УПЦ МП

Рада Європи затвердила план дій для України на рекордні 50 млн євро

Суд арештував Premier Palace і ще 6 готелів групи VS Energy – "Схеми"

Нардепа від "Слуги народу" підозрюють у брехні в декларації на майже 4 млн

У Херсоні загинув 8-річний хлопчик: реанімувати не змогли

Cуд у Туреччині ув’язнив потенційного головного суперника Ердогана на виборах

Усі новини...
Херсон
Через ворожі обстріли Херсона загинула жінка
Херсон під масованим обстрілом росіян: ОВА повідомляє про 2 загиблих і 5 постраждалих
Росіяни обстріляли Херсон із РСЗВ і артилерії: є загибла й поранені
Останні новини
20:43
Британці, які понад рік надають домівку для біженців з України, отримають доплату від уряду
20:31
відеоГотуємо домовленості, які посилять оборонні спроможності України – Зеленський
20:17
Зеленський висловив президенту МОК розчарування через російських спортсменів
20:15
відеоУ Києві поліціянти врятували жінку з собакою, які провалилися під лід
20:03
Другий найзаможніший олігарх РФ Потанін потрапить під санкції США – WSJ
19:49
Посли ЄС не узгодили нові санкції проти Росії до засідання Євроради – ЗМІ
19:39
фото"Методички" РПЦ, георгіївські стрічки, партквиток КПРС: СБУ підбила підсумки обшуків в УПЦ МП
19:38
Молдова збільшить оборонний бюджет на майже 70%, кошти підуть на ППО
19:37
Держдума збирається заборонити росіянам, які втекли з РФ, віддалену роботу
19:25
Україна створює представництва в інших країнах, щоб допомогти постраждалим від російської агресії
Усі новини...