Представители ООН в освобожденном Херсоне посетили "пункт несокрушимости"
Вторник, 13 декабря 2022, 18:16
В Херсон с рабочей поездкой прибыли представители ООН, которые побывали и в пункте несокрушимости.
Источник: председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич
Прямая речь Янушевича: "В наш город приехал Мартин Гриффитс, заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи, и Дениз Браун, постоянный координатор системы ООН в Украине.
Реклама:
Вместе мы пообщались с людьми в Пунктах несокрушимости и точках, где выдают гуманитарную помощь".
Детали: Янушевич пообещал "при содействии ООН решить больше проблемных вопросов херсонцев".
ВИДЕО ДНЯ
Напомним: На днях власти создали для херсонцев онлайн-карту укрытий и "Пунктов несокрушимости", чтобы они могли обезопасить себя во время российских обстрелов.