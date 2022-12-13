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Представители ООН в освобожденном Херсоне посетили "пункт несокрушимости"

Роман ПетренкоВторник, 13 декабря 2022, 18:16
Представители ООН в освобожденном Херсоне посетили пункт несокрушимости
иллюстративное фото дснс

В Херсон с рабочей поездкой прибыли представители ООН, которые побывали и в пункте несокрушимости.

Источник: председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич

Прямая речь Янушевича: "В наш город приехал Мартин Гриффитс, заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи, и Дениз Браун, постоянный координатор системы ООН в Украине.

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Вместе мы пообщались с людьми в Пунктах несокрушимости и точках, где выдают гуманитарную помощь".

Детали: Янушевич пообещал "при содействии ООН решить больше проблемных вопросов херсонцев".

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Напомним: На днях власти создали для херсонцев онлайн-карту укрытий и "Пунктов несокрушимости", чтобы они могли обезопасить себя во время российских обстрелов.

Темы: ХерсонООНпункты несокрушимости
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