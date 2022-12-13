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Кулеба: Росія може повторити спробу великого наступу в січні-лютому

Олена РощінаВівторок, 13 грудня 2022, 20:55
Дмитро Кулеба, NurPhoto via Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба припустив, що російські війська можуть спробувати поновити масштабний наступ на Україну у січні-лютому 2023 року.

Джерело: голова МЗС України на брифінгу 13 грудня

Пряма мова: "Я думаю, що російська здатність здійснювати великий наступ, можливо, буде відновлена десь наприкінці січня-лютого – але це те, що вони намагаються зробити і чому ми намагаємося запобігти.

Тобто я не кажу, що це точно відбудеться. Але в найкращому випадку, враховуючи мобілізацію, призов, який вони оголосили, підготовку нових призовників та пересування їхніх важких озброєнь по країні – вони однозначно зберігають надії на те, що вони зможуть пробити нашу оборону і просунутися глибше в Україну".

Деталі: Кулеба запевнив, що Україна робить все, щоб зірвати ці плани.

Він вірить, що росіянам це не вдасться.

Міністр також сказав, що Україна старається завершити війну якомога швидше – але не відомо, коли вона закінчиться, хоча було б чудово, аби це сталося влітку наступного року. 

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: Раніше президент Володимир Зеленський казав, що хотів би перемоги України наступного літа і що мріє поїхати на море, коли буде тепло. 

Колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес висловлював думку, що Україна може звільнити Крим до літа 2023 року.

Теми: війнаРосіяКулеба Дмитро
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