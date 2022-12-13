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Кулеба: Россия может повторить попытку большого наступления в январе-феврале

Елена РощинаВторник, 13 декабря 2022, 20:55
Дмитрий Кулеба, NurPhoto via Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба допустил, что российские войска могут попытаться возобновить масштабное наступление на Украину в январе-феврале 2023 года.

Источник: глава МИД Украины на брифинге 13 декабря

Прямая речь: "Я думаю, что российская способность осуществлять большое наступление, возможно, будет восстановлена где-то в конце января-февраля – но это то, что они пытаются сделать и что мы пытаемся предотвратить.

То есть я не говорю, что это точно произойдет. Но в лучшем случае, учитывая мобилизацию, призыв, который они объявили, подготовку новых призывников и передвижение их тяжелых вооружений по стране – они однозначно сохраняют надежды на то, что они смогут пробить нашу оборону и продвинуться глубже в Украину".

Детали: Кулеба заверил, что Украина делает все, чтобы сорвать эти планы.

Он верит, что россиянам это не удастся.

Министр также сказал, что Украина старается завершить войну как можно скорее – но не известно, когда она закончится, хотя было бы чудесно, чтобы это произошло летом следующего года.

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Этому предшествовало: Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что хотел бы победы Украины следующим летом и что мечтает поехать на море, когда будет тепло. 

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес высказывал мнение, что Украина может освободить Крым до лета 2023 года.

Темы: войнаРосcияКулеба Дмитрий
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