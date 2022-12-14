Росія прикривається концепцією тероризму для внутрішніх репресій – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що російська влада використовує концепцію тероризму як правову основу для внутрішніх репресій.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики стверджують, що напад білоруських військ на Україну залишаються малоймовірними, незважаючи на позачергову перевірку боєготовності білоруської армії 13 грудня.

Російські військові блогери звинуватили Міністерство оборони (МО) Росії в тому, що воно займається "надмірною звітністю" замість того, щоб вирішувати системні проблеми, пов'язані з російськими операціями в Україні.

А також зробили закид російській владі в тому, що вона займається "надмірним інформуванням" з метою наповнення інформаційного простору фото- і відеоартефактами, які мають на меті "виправдати існування" МО РФ і створити видимість успіху російських операцій в Україні.

Згідно із зібраними даними, інститут повідомляє, що Іран прагне обмежити дальність ракет, які він планує надати Росії, побоюючись міжнародної реакції. Оскільки резолюція ООН забороняє передачу або отримання іранських балістичних ракет дальністю понад 300 кілометрів і вантажопідйомністю понад 500 кілограмів до жовтня 2023 року.

Американські офіційні особи заявили 13 грудня, що Пентагон завершує підготовку планів щодо відправки протиракетних комплексів Patriot в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Також експерти стверджують, що Росія продовжує використовувати концепцію тероризму як правову основу для внутрішніх репресій.

На їхню думку, російська влада, схоже, використовує війну в Україні як зброю для виправдання розширення законодавства про тероризм під виглядом захисту внутрішньої безпеки.

Такі заходи, ймовірно, надають російським органам безпеки більшу свободу дій у придушенні дисидентства всередині країни.

Основні висновки ISW: