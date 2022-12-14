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Росія прикривається концепцією тероризму для внутрішніх репресій – ISW

Ольга Глущенко Середа, 14 грудня 2022, 06:01
Володимир Путін. Фото: Getty Images

Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що російська влада використовує концепцію тероризму як правову основу для внутрішніх репресій.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики стверджують, що напад білоруських військ на Україну залишаються малоймовірними, незважаючи на позачергову перевірку боєготовності білоруської армії 13 грудня.

Російські військові блогери звинуватили Міністерство оборони (МО) Росії в тому, що воно займається "надмірною звітністю" замість того, щоб вирішувати системні проблеми, пов'язані з російськими операціями в Україні.

А також зробили закид російській владі в тому, що вона займається "надмірним інформуванням" з метою наповнення інформаційного простору фото- і відеоартефактами, які мають на меті "виправдати існування" МО РФ і створити видимість успіху російських операцій в Україні.

Згідно із зібраними даними, інститут повідомляє, що Іран прагне обмежити дальність ракет, які він планує надати Росії, побоюючись міжнародної реакції. Оскільки резолюція ООН забороняє передачу або отримання іранських балістичних ракет дальністю понад 300 кілометрів і вантажопідйомністю понад 500 кілограмів до жовтня 2023 року.

Американські офіційні особи заявили 13 грудня, що Пентагон завершує підготовку планів щодо відправки протиракетних комплексів Patriot в Україну.

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Також експерти стверджують, що  Росія продовжує використовувати концепцію тероризму як правову основу для внутрішніх репресій.

На їхню думку, російська влада, схоже, використовує війну в Україні як зброю для виправдання розширення законодавства про тероризм під виглядом захисту внутрішньої безпеки.

Такі заходи, ймовірно, надають російським органам безпеки більшу свободу дій у придушенні дисидентства всередині країни.

Основні висновки ISW:

  • Напад білоруських військ на Україну залишаються малоймовірними.
  • Високопоставлені ізраїльські чиновники заявили, що Іран прагне обмежити дальність ракет, які він планує надати Росії, щоб не отримати санкцій ООН у відповідь.
  • Українська розвідка повідомила, що російські війська завдають ударів по Україні ракетами, які Україна передала Росії в 1990-х роках в рамках міжнародної угоди, за якою Росія визнала Крим і всі Донецьку і Луганську області частиною України і зобов'язалася не загрожувати і не нападати на Україну.
  • Офіційні особи США заявили 13 грудня, що Пентагон завершує підготовку планів щодо відправки в Україну систем протиракетної оборони Patriot.
  • Росія продовжує використовувати концепцію тероризму як правову основу для внутрішніх репресій.
  • Російські війська провели обмежені контратаки поблизу Сватового та Кремінної.
  • Загарбнткт здійснили незначне просування в межах Бахмута і продовжили наземні атаки поблизу Авдіївки та Вугледара.
  • Окупанти, можливо, відходять з певних районів на південь від Дніпра, продовжуючи укріплювати тилові позиції в окупованій Херсонській області.
  • Ймовірно, українські військові зруйнували міст у Мелітополі Запорізької області на тлі збільшення кількості повідомлень про українські удари по російських військових об'єктах поблизу міста протягом останніх кількох днів.
  • Група "Вагнера" продовжує поповнювати свій склад новобранцями з числа російських ув'язнених.

Теми: Росіявійна
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