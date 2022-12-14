Россия прикрывается концепцией терроризма для внутренних репрессий – ISW
Аналитики Института изучения войны предполагают, что российские власти используют концепцию терроризма как правовую основу для внутренних репрессий.
Источник: ISW
Детали: Аналитики утверждают, что нападение белорусских войск на Украину остаются маловероятными, несмотря на внеочередную проверку боеготовности белорусской армии 13 декабря.
Российские военные блогеры обвинили Министерство обороны (МО) России в том, что оно занимается "чрезмерной отчетностью" вместо того, чтобы решать системные проблемы, связанные с российскими операциями в Украине.
А также упрекнули российские власти в том, что они занимаются "чрезмерным информированием" с целью наполнения информационного пространства фото- и видеоартефактами, которые имеют целью "оправдать существование" МО РФ и создать видимость успеха российских операций в Украине.
Согласно собранным данным, институт сообщает, что Иран стремится ограничить дальность ракет, которые он планирует предоставить России, опасаясь международной реакции. Поскольку резолюция ООН запрещает передачу или получение иранских баллистических ракет дальностью более 300 километров и грузоподъемностью более 500 килограммов до октября 2023 года.
Американские официальные лица заявили 13 декабря, что Пентагон завершает подготовку планов по отправке противоракетных комплексов Patriot в Украину.
Также эксперты утверждают, что Россия продолжает использовать концепцию терроризма как правовую основу для внутренних репрессий.
По их мнению, российские власти, похоже, используют войну в Украине как оружие для оправдания расширения законодательства о терроризме под видом защиты внутренней безопасности.
Такие меры, вероятно, предоставляют российским органам безопасности большую свободу действий в подавлении диссидентства внутри страны.
Основные выводы ISW:
- Нападение белорусских войск на Украину остаются маловероятными.
- Высокопоставленные израильские чиновники заявили, что Иран стремится ограничить дальность ракет, которые он планирует предоставить России, чтобы не получить ответных санкций ООН.
- Украинская разведка сообщила, что российские войска наносят удары по Украине ракетами, которые Украина передала России в 1990-х годах в рамках международного соглашения, по которому Россия признала Крым и все Донецкую и Луганскую области частью Украины и обязалась не угрожать и не нападать на Украину.
- Официальные лица США заявили 13 декабря, что Пентагон завершает подготовку планов по отправке в Украину систем противоракетной обороны Patriot.
- Россия продолжает использовать концепцию терроризма в качестве правовой основы для внутренних репрессий.
- Российские войска провели ограниченные контратаки вблизи Сватово и Кременной.
- Загарбнткт осуществили незначительное продвижение в пределах Бахмута и продолжили наземные атаки вблизи Авдеевки и Угледара.
- Оккупанты, возможно, отходят из определенных районов к югу от Днепра, продолжая укреплять тыловые позиции в оккупированной Херсонской области.
- Вероятно, украинские военные разрушили мост в Мелитополе Запорожской области на фоне увеличения количества сообщений об украинских ударах по российским военным объектам вблизи города в течение последних нескольких дней.
- Группа "Вагнера" продолжает пополнять свой состав новобранцами из числа российских заключенных.