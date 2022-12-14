Россия прикрывается концепцией терроризма для внутренних репрессий – ISW

Аналитики Института изучения войны предполагают, что российские власти используют концепцию терроризма как правовую основу для внутренних репрессий.

Источник: ISW

Детали: Аналитики утверждают, что нападение белорусских войск на Украину остаются маловероятными, несмотря на внеочередную проверку боеготовности белорусской армии 13 декабря.

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Российские военные блогеры обвинили Министерство обороны (МО) России в том, что оно занимается "чрезмерной отчетностью" вместо того, чтобы решать системные проблемы, связанные с российскими операциями в Украине.

А также упрекнули российские власти в том, что они занимаются "чрезмерным информированием" с целью наполнения информационного пространства фото- и видеоартефактами, которые имеют целью "оправдать существование" МО РФ и создать видимость успеха российских операций в Украине.

Согласно собранным данным, институт сообщает, что Иран стремится ограничить дальность ракет, которые он планирует предоставить России, опасаясь международной реакции. Поскольку резолюция ООН запрещает передачу или получение иранских баллистических ракет дальностью более 300 километров и грузоподъемностью более 500 килограммов до октября 2023 года.

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Американские официальные лица заявили 13 декабря, что Пентагон завершает подготовку планов по отправке противоракетных комплексов Patriot в Украину.

Также эксперты утверждают, что Россия продолжает использовать концепцию терроризма как правовую основу для внутренних репрессий.

По их мнению, российские власти, похоже, используют войну в Украине как оружие для оправдания расширения законодательства о терроризме под видом защиты внутренней безопасности.

Такие меры, вероятно, предоставляют российским органам безопасности большую свободу действий в подавлении диссидентства внутри страны.

Основные выводы ISW: