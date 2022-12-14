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Путін запланував зустріч з гауляйтерами окупованих територій України

Станіслав ПогоріловСереда, 14 грудня 2022, 11:03
Путін запланував зустріч з гауляйтерами окупованих територій України
Фото: Getty Images

Президент країни-агресора Володимир Путін планує зустрітись з гауляйтерами окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до кінця року.

Джерело: "Ведомости" з посиланням на джерела

Деталі: Повідомляється, що Путін хоче зустрітися з гауляйтерами як главами окупованих регіонів, які Росія оголосила своїми. За даними джерел, Путін зустрічатиметься з ними по черзі.

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За даними видання, на зустрічі обговорюватимуть питання "відкриття на територіях представництв федеральних територіальних органів влади", а також питання безпеки.

Близькі до адміністрації президента джерела зазначають, що робоча зустріч із гауляйтерами відбудеться 20 грудня. Але на цей день заплановано й інші заходи, стверджують вони.

Що було раніше: 30 вересня Путін підписав "договори про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.

ВІДЕО ДНЯ

До Кремля для "підписання документів" приїжджали ставленики РФ: від Донецька – Денис Пушилін, від Луганська – Леонід Пасічник, від Запорізької області – Євген Балицький, від Херсонської області – Володимир Сальдо.

Теми: Путінокупаціявійна
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