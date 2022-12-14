Путин запланировал встречу с гауляйтерами оккупированных территорий Украины

Президент страны-агрессора Владимир Путин планирует встретиться с гауляйтерами оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей до конца года.

Источник: "Ведомости" со ссылкой на источники

Детали: Сообщается, что Путин хочет встретиться с гауляйтерами как главами оккупированных регионов, которые Россия объявила своими. По данным источников, Путин будет встречаться с ними по очереди.

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По данным издания, на встрече обсудят вопросы "открытия на территориях представительств федеральных территориальных органов власти", а также вопросы безопасности.

Близкие к администрации президента источника отмечают, что рабочая встреча с гауляйтерами состоится 20 декабря. Но на этот день запланированы и другие мероприятия, утверждают они.

Что предшествовало: 30 сентября Путин подписал "договоры о вступлении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители - граждане РФ.

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В Кремль для "подписания документов" приезжали ставленники РФ: от Донецка - Денис Пушилин, от Луганска - Леонид Пасечник, от Запорожской области - Евгений Балицкий, от Херсонской области - Владимир Сальдо.