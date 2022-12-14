Рада виконала всі рекомендації Єврокомісії для переговорів про вступ України в ЄС – Стефанчук

Верховна Рада виконала усі рекомендації Європейської комісії, які необхідні для початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Джерело: сайт парламенту з посиланням на спікера ВР Руслана Стефанчука

Пряма мова Стефанчука: "Можна з упевненістю сказати, що Верховна Рада виконала свою частину роботи та прийняла усі необхідні системні законопроекти для виконання рекомендацій Єврокомісії".

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Деталі: Він нагадав, що рекомендації Україна отримала 23 червня разом із отриманням статусу кандидата на членство в ЄС.

Стефанчук перерахував усі закони та необхідні рішення, які були потрібні Україні, як кандидату на вступ до Європейського Союзу, і які ВР ухвалила за останні пів року.

Серед них:

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реформа Конституційного суду – закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді КС на конкурсних засадах,

закон про медіа,

закон про нацменшини,

закони щодо боротьби з відмиванням коштів (закон щодо проведення фінмоніторингу, закон про ратифікацію Додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму, закон про внесення змін до закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення).

Стефанчук додав, що також Верховна Рада продовжила судову реформу, обравши за своєю квотою двох членів Вищої ради правосуддя.

Спікер парламенту підкреслив, що курс України – це повноправне членство у Європейському Союзі.

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