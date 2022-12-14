Рада выполнила все рекомендации Еврокомиссии для переговоров о вступлении Украины в ЕС – Стефанчук
Верховная Рада выполнила все рекомендации Европейской комиссии, которые необходимы для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.
Источник: сайт парламента со ссылкой на спикера ВР Руслана Стефанчука
Прямая речь Стефанчука: "Можно с уверенностью сказать, что Верховная Рада выполнила свою часть работы и приняла все необходимые системные законопроекты для выполнения рекомендаций Еврокомиссии".
Детали: Он напомнил, что рекомендации Украина получила 23 июня вместе с получением статуса кандидата на членство в ЕС.
Стефанчук перечислил все законы и необходимые решения, которые были нужны Украине, как кандидату на вступление в Европейский Союз, и которые ВР приняла за последние полгода.
Среди них:
- реформа Конституционного суда – закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка отбора кандидатур на должность судьи КС на конкурсной основе,
- закон о медиа,
- закон о нацменьшинствах,
- законы по борьбе с отмыванием средств (закон о проведении финмониторинга, закон о ратификации Дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предотвращении терроризма, закон о внесении изменений в закон о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения).
Стефанчук добавил, что также Верховная Рада продолжила судебную реформу, избрав по своей квоте двух членов Высшего совета правосудия.
Спикер парламента подчеркнул, что курс Украины – это полноправное членство в Европейском Союзе.
Читайте также: Путь в ЕС. Что должна сделать Украина, чтобы начать переговоры о членстве
Предыстория:
- 23 июня Украина официально получила статус кандидата на вступление в ЕС.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что при готовности Украины и Европейского Союза быстро действовать Украина может присоединиться к ЕС не в многолетней отдаленной перспективе, а значительно быстрее.