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Рада выполнила все рекомендации Еврокомиссии для переговоров о вступлении Украины в ЕС – Стефанчук

Ирина БалачукСреда, 14 декабря 2022, 11:11
Рада выполнила все рекомендации Еврокомиссии для переговоров о вступлении Украины в ЕС – Стефанчук
Руслан Стефанчук. Фото с сайта ВР

Верховная Рада выполнила все рекомендации Европейской комиссии, которые необходимы для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Источник: сайт парламента со ссылкой на спикера ВР Руслана Стефанчука

Прямая речь Стефанчука: "Можно с уверенностью сказать, что Верховная Рада выполнила свою часть работы и приняла все необходимые системные законопроекты для выполнения рекомендаций Еврокомиссии".

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Детали: Он напомнил, что рекомендации Украина получила 23 июня вместе с получением статуса кандидата на членство в ЕС. 

Стефанчук перечислил все законы и необходимые решения, которые были нужны Украине, как кандидату на вступление в Европейский Союз, и которые ВР приняла за последние полгода.

Среди них:

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  • реформа Конституционного суда – закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка отбора кандидатур на должность судьи КС на конкурсной основе,
  • закон о медиа,
  • закон о нацменьшинствах,
  • законы по борьбе с отмыванием средств (закон о проведении финмониторинга, закон о ратификации Дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предотвращении терроризма, закон о внесении изменений в закон о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения).

Стефанчук добавил, что также Верховная Рада продолжила судебную реформу, избрав по своей квоте двух членов Высшего совета правосудия.

Спикер парламента подчеркнул, что курс Украины – это полноправное членство в Европейском Союзе.

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Предыстория: 

Темы: Верховная РадаЕСзаконодательство
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