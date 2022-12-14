Білорусь перекидає танки до кордону з Польщею та Литвою – ЗМІ

Під час раптової "перевірки боєготовності" армії Білорусі щонайменше 20 танків перекидають на полігон поблизу кордону з Польщею та Литвою.

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Деталі: За інформацією моніторингової групи, щонайменше 20 танків перекидають на полігон під містом Гродно на північному заході країни. Крім того, на другий день "перевірки боєготовності" до неї починають залучати нові частини та з'єднання Збройних сил Білорусі.

Дослівно: "Від 11 омбр (окремої механізованої бригади - ред.) до перевірки наразі залучено 2 танкові роти 7 окремого танкового батальйону – це щонайменше 20 танків Т-72Б. Підрозділи мають здійснити марш із пункту постійної дислокації на полігон "Гожський" у Гродненському районі (з подоланням водної перешкоди, найімовірніше, – у Лідському районі). Відомо, що підрозділ було піднято по тривозі сьогодні о 3:00 (за мінським часом - ред)".

Деталі: За інформацією моніторингової групи, до перевірки, за деякими даними, також будуть залучені:

40-й окремий механізований батальйон 11 омбр;

105-й окремий механізований батальйон 11 омбр;

інженерно-саперний батальйон 11 омбр.

Про висування цих підрозділів поки не повідомлялося. Також, як стверджує моніторингова група, підрозділи сил негайного реагування зі складу 11-ї з міста Слонім і 19-ї з села Заслонове, Лепельський район, механізованих бригад мають здійснити марш на полігони, зокрема із подоланням водних перешкод.

"Беларускі Гаюн" додає, що підрозділи 19 омбр форсуватимуть річку Березина на переправі в Мінській області.

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