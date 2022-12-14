Беларусь перебрасывает танки к границе с Польшей и Литвой – СМИ

Во время внезапной "проверки боеготовности" армии Беларуси как минимум 20 танков перебрасываются на полигон вблизи границы с Польшей и Литвой.

Источник: мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"

Детали: По информации мониторинговой группы, как минимум 20 танков перебрасывают на полигон под городом Гродно на северо-западе страны. Кроме того, на второй день "проверки боеготовности" к ней начинают привлекаться новые части и соединения Вооруженных сил Беларуси.

Дословно: "От 11 омбр (отдельная механизированная бригада - ред.) к проверке пока привлечены 2 танковые роты 7 отдельного танкового батальона – это минимум 20 танков Т-72Б. Подразделения должны будут совершить марш из пункта постоянной дислокации на полигон "Гожский" в Гродненском районе (с преодолением водной преграды, вероятнее всего – в Лидском районе). Известно, что подразделение было поднято по тревоге сегодня в 3:00 (по минскому времени - ред)".

Детали: По информации мониторинговой группы, к проверке, по некоторым данным, также будут привлечены:

40-й отдельный механизированный батальон 11 омбр;

105-й отдельный механизированный батальон 11 омбр;

инженерно-саперный батальон 11 омбр.

О выдвижении этих подразделений пока не сообщает. Также, как утверждает мониторинговая группа, подразделения сил немедленного реагирования из состава 11-й из города Слоним и 19-й из села Заслоново, Лепельский район, механизированных бригад должны совершить марш на полигоны, в том числе с преодолением водных преград.

"Беларускі Гаюн" добавляет, что подразделения 19 омбр будут форсировать реку Березина на переправе в Минской области.

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