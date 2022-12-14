Ердоган знову пропонує стати посередником для припинення вогню в Україні
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що продовжує переговори з Києвом та Москвою і готовий бути посередником для припинення вогню, а згодом і для тривалого миру.
Джерело: Укрінформ з посиланням на заяву Ердогана в рамках тристороннього саміту за участі президентів Азербайджану й Туркменістану
Пряма мова президента Туреччини: "Ми побачили, що якщо дипломатії надано можливість у домовленості про зерно та обмін полоненими, то шлях до миру може бути відкритий. Ми продовжуємо наші переговори з паном Путіним і паном Зеленським у цьому напрямку, і ми сподіваємося встановити припинення вогню, а потім і тривалий мир у нашому регіоні".
Деталі: Він нагадав, що російська агресія в Україні похитнула глобальну систему, її продовольчі та енергетичні основи, призвела до високих темпів інфляції в усьому світі.
Ердоган вважає, що справедливий мир можна встановити лише шляхом діалогу, і Туреччина готова продовжувати бути посередником у цьому процесі.
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Мир під ракетним обстрілом. Як Росія намагається схилити Україну до переговорів
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський у виступі перед учасниками "Групи двадцяти" представив пропозиції України щодо досягнення миру з Росією, які передбачають 10 пунктів.
- Українська влада неодноразово наголошувала: перехід до стадії дипломатичних переговорів моливий лише за умови виходу російських військ за межі кордонів України станом на 1991 рік.
- МЗС РФ заявило, що Росія "не сприймає попередніх умов для початку переговорів щодо України", зокрема про необхідність виведення російських військ.