Ердоган знову пропонує стати посередником для припинення вогню в Україні

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що продовжує переговори з Києвом та Москвою і готовий бути посередником для припинення вогню, а згодом і для тривалого миру.

Джерело: Укрінформ з посиланням на заяву Ердогана в рамках тристороннього саміту за участі президентів Азербайджану й Туркменістану

Пряма мова президента Туреччини: "Ми побачили, що якщо дипломатії надано можливість у домовленості про зерно та обмін полоненими, то шлях до миру може бути відкритий. Ми продовжуємо наші переговори з паном Путіним і паном Зеленським у цьому напрямку, і ми сподіваємося встановити припинення вогню, а потім і тривалий мир у нашому регіоні".

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Деталі: Він нагадав, що російська агресія в Україні похитнула глобальну систему, її продовольчі та енергетичні основи, призвела до високих темпів інфляції в усьому світі.

Ердоган вважає, що справедливий мир можна встановити лише шляхом діалогу, і Туреччина готова продовжувати бути посередником у цьому процесі.

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