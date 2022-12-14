Эрдоган снова предлагает стать посредником для прекращения огня в Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продолжает переговоры с Киевом и Москвой и готов быть посредником для прекращения огня, а впоследствии и для длительного мира.
Источник: Укринформ со ссылкой на заявление Эрдогана в рамках трехстороннего саммита с участием президентов Азербайджана и Туркменистана
Прямая речь президента Турции: "Мы увидели, что если дипломатии предоставлена возможность в договоренности о зерне и обмене пленными, то путь к миру может быть открыт. Мы продолжаем наши переговоры с господином Путиным и господином Зеленским в этом направлении, и мы надеемся установить прекращение огня, а затем и длительный мир в нашем регионе".
Детали: Он напомнил, что российская агрессия в Украине пошатнула глобальную систему, ее продовольственные и энергетические основы, привела к высоким темпам инфляции во всем мире.
Эрдоган считает, что справедливый мир можно установить только путем диалога, и Турция готова продолжать быть посредником в этом процессе.
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Мир под ракетным обстрелом. Как Россия пытается склонить Украину к переговорам
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский в выступлении перед участниками "Группы двадцати" представил предложения Украины по достижению мира с Россией, которые предусматривают 10 пунктов.
- Украинские власти неоднократно подчеркивали: переход к стадии дипломатических переговоров возможен только при условии выхода российских войск за пределы границ Украины по состоянию на 1991 год.
- МИД РФ заявил, что Россия "не приемлет предварительных условий для начала переговоров по Украине", в частности о необходимости вывода российских войск.