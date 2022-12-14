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Эрдоган снова предлагает стать посредником для прекращения огня в Украине

Ирина БалачукСреда, 14 декабря 2022, 14:49
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото из Facebook

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продолжает переговоры с Киевом и Москвой и готов быть посредником для прекращения огня, а впоследствии и для длительного мира.

Источник: Укринформ со ссылкой на заявление Эрдогана в рамках трехстороннего саммита с участием президентов Азербайджана и Туркменистана

Прямая речь президента Турции: "Мы увидели, что если дипломатии предоставлена возможность в договоренности о зерне и обмене пленными, то путь к миру может быть открыт. Мы продолжаем наши переговоры с господином Путиным и господином Зеленским в этом направлении, и мы надеемся установить прекращение огня, а затем и длительный мир в нашем регионе".

Детали: Он напомнил, что российская агрессия в Украине пошатнула глобальную систему, ее продовольственные и энергетические основы, привела к высоким темпам инфляции во всем мире.

Эрдоган считает, что справедливый мир можно установить только путем диалога, и Турция готова продолжать быть посредником в этом процессе.

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Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский в выступлении перед участниками "Группы двадцати" представил предложения Украины по достижению мира с Россией, которые предусматривают 10 пунктов.  
  • Украинские власти неоднократно подчеркивали: переход к стадии дипломатических переговоров возможен только при условии выхода российских войск за пределы границ Украины по состоянию на 1991 год.
  • МИД РФ заявил, что Россия "не приемлет предварительных условий для начала переговоров по Украине", в частности о необходимости вывода российских войск.

Темы: ТурцияУкраинаРосcияпереговоры
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