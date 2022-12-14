Эрдоган снова предлагает стать посредником для прекращения огня в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продолжает переговоры с Киевом и Москвой и готов быть посредником для прекращения огня, а впоследствии и для длительного мира.

Источник: Укринформ со ссылкой на заявление Эрдогана в рамках трехстороннего саммита с участием президентов Азербайджана и Туркменистана

Прямая речь президента Турции: "Мы увидели, что если дипломатии предоставлена возможность в договоренности о зерне и обмене пленными, то путь к миру может быть открыт. Мы продолжаем наши переговоры с господином Путиным и господином Зеленским в этом направлении, и мы надеемся установить прекращение огня, а затем и длительный мир в нашем регионе".

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Детали: Он напомнил, что российская агрессия в Украине пошатнула глобальную систему, ее продовольственные и энергетические основы, привела к высоким темпам инфляции во всем мире.

Эрдоган считает, что справедливый мир можно установить только путем диалога, и Турция готова продолжать быть посредником в этом процессе.

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