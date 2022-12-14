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До Білорусі прилетів російський літак, який допомагає наводити на цілі – ЗМІ

Станіслав ПогоріловСереда, 14 грудня 2022, 14:16
До Білорусі прилетів російський літак, який допомагає наводити на цілі – ЗМІ
Фото: "Беларускі Гаюн"

До Білорусі прилетів літак далекого радіолокаційного виявлення та управління Збройних сил РФ, він призначений для супроводу повітряних і надводних цілей.

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Дослівно: "До Білорусі прилетів літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління: Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц" із реєстраційним номером RF-93966".

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Деталі: Літак зайшов на посадку на аеродромі у Мачулищах у районі 14:27 за київським часом.

Повідомляється, що А-50 під таким самим реєстраційним номером був помічений у Білорусі в лютому 2022 року.

Під іншим реєстраційним номером літак ДРЛВ було помічено в небі над Білоруссю 11 липня цього року.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 13 грудня за дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка Білорусь почала раптову перевірку бойової готовності армії і перекидає частину техніки ближче до кордону з Україною.

Теми: БілорусьвійнаУкраїнаРосія
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