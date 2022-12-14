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В Беларусь прилетел российский самолет, который помогает наводить на цели - СМИ

Станислав ПогориловСреда, 14 декабря 2022, 15:16
Фото: "Беларускі Гаюн"

В Беларусь прилетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Вооруженных сил РФ, он предназначен для сопровождения воздушных и надводных целей.

Источник: мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"

Дословно: "В Беларусь прилетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления: Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" с регистрационным номером RF-93966".

Детали: Самолет зашел на посадку на аэродроме в Мачулищах в районе 14:27 по киевскому времени.

Сообщается, что А-50 под таким же регистрационным номером был замечен в Беларуси в феврале 2022 года.

Под другим регистрационным номером самолет ДРЛО был замечен в небе над Беларусью 11 июля этого года.

Что предшествовало: 13 декабря по поручению самопровозглашенного президента Александра Лукашенко Беларусь начала внезапную проверку боевой готовности армии и перебрасывает часть техники ближе к границе с Украиной.

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Темы: БеларусьвойнаУкраинаРосcия
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