Россияне показали свою "засечную линию" на границе с Украиной

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал снимки "засечной линии", которую россияне построили на границе с Украиной для "обороны".

Источник: Гладков в Telegram

Дословно: "Вместе с Владимиром Базаровым и представителями от Министерства обороны РФ в рамках еженедельного объезда провели осмотр хода выполнения работ по строительству засечной белгородской черты.

ФОТО: ГЛАДКОВ В TELEGRAM

Работы проводятся в соответствии с ранее утвержденным графиком".

Что предшествовало: 22 ноября Гладков сообщал, что в области России строят оборонительную "засечную линию", а также готовятся к возможному "нападению" со стороны Украины. "Я говорю о формировании белгородской линии - Белгородская засечная линия", - подчеркнул он.

ФОТО: ГЛАДКОВ В TELEGRAM

ФОТО: ГЛАДКОВ В TELEGRAM

ФОТО: ГЛАДКОВ В TELEGRAM

ФОТО: ГЛАДКОВ В TELEGRAM

Напомним:

6 декабря Гладков сообщил о начале формирования батальонов территориальной обороны, которые в случае необходимости готовы будут "защищать" область.