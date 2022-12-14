Россияне показали свою "засечную линию" на границе с Украиной
Среда, 14 декабря 2022, 15:34
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал снимки "засечной линии", которую россияне построили на границе с Украиной для "обороны".
Источник: Гладков в Telegram
Дословно: "Вместе с Владимиром Базаровым и представителями от Министерства обороны РФ в рамках еженедельного объезда провели осмотр хода выполнения работ по строительству засечной белгородской черты.
Работы проводятся в соответствии с ранее утвержденным графиком".
Что предшествовало: 22 ноября Гладков сообщал, что в области России строят оборонительную "засечную линию", а также готовятся к возможному "нападению" со стороны Украины. "Я говорю о формировании белгородской линии - Белгородская засечная линия", - подчеркнул он.
Напомним:
- 6 декабря Гладков сообщил о начале формирования батальонов территориальной обороны, которые в случае необходимости готовы будут "защищать" область.
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