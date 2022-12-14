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Россияне показали свою "засечную линию" на границе с Украиной

Алена МазуренкоСреда, 14 декабря 2022, 15:34
ФОТО: ГЛАДКОВ В TELEGRAM

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал снимки "засечной линии", которую россияне построили на границе с Украиной для "обороны".

Источник: Гладков в Telegram

Дословно: "Вместе с Владимиром Базаровым и представителями от Министерства обороны РФ в рамках еженедельного объезда провели осмотр хода выполнения работ по строительству засечной белгородской черты.

 
ФОТО: ГЛАДКОВ В TELEGRAM

Работы проводятся в соответствии с ранее утвержденным графиком".

Что предшествовало: 22 ноября Гладков сообщал, что в области России строят оборонительную "засечную линию", а также готовятся к возможному "нападению" со стороны Украины. "Я говорю о формировании белгородской линии - Белгородская засечная линия", - подчеркнул он.

 
ФОТО: ГЛАДКОВ В TELEGRAM
 
ФОТО: ГЛАДКОВ В TELEGRAM
 
ФОТО: ГЛАДКОВ В TELEGRAM
 
ФОТО: ГЛАДКОВ В TELEGRAM

Напомним: 

  • 6 декабря Гладков сообщил о начале формирования батальонов территориальной обороны, которые в случае необходимости готовы будут "защищать" область.

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Темы: РосcияграницаУкраинавойна
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