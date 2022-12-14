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У Раді почали збір підписів за позбавлення мандатів нардепів з ОПЗЖ

Євген КізіловСереда, 14 грудня 2022, 15:51
У Раді почали збір підписів за позбавлення мандатів нардепів з ОПЗЖ
фото підписного листа, джерело: рух чесно

У Верховній Раді розпочато збір підписів за позбавлення повноважень народних депутатів представників забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя".

Джерело: ГО "Рух Чесно" у Telegram

Деталі: За словами депутата від "Слуги народу" Олега Дунди, він отримав формальну відмову від спікера парламенту Руслана Стефанчука щодо проведення позачергової сесії для позбавлення мандатів депутатів всіх рівнів від заборонених партій.

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У своїй відповіді Стефанчук мотивує відмову тим, що через воєнний стан "робота впродовж сьомої і восьмої сесій триває у режимі єдиних пленарних засідань".

Наразі під зверненням про внесення питання позбавлення мандату представників ОПЗЖ до порядку денного наступної сесії зібрано близько 50 підписів депутатів. Збір триває.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У червні суд задовольнив позов Міністерства юстиції та заборонив політичну партію "Опозиційна платформа – За життя".

Теми: ОПЗЖВерховна Рада
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