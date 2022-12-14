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В Раде начали сбор подписей за лишение мандатов нардепов из ОПЗЖ

Евгений КизиловСреда, 14 декабря 2022, 16:51
фото подписного листа, источник: рух чесно

В Верховной Раде начат сбор подписей за лишение полномочий народных депутатов представителей запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Источник: ОО "Рух Чесно" в Telegram

Детали: По словам депутата от "Слуги народа" Олега Дунды, он получил формальный отказ от спикера парламента Руслана Стефанчука о проведении внеочередной сессии для лишения мандатов депутатов всех уровней от запрещенных партий.

В своем ответе Стефанчук мотивирует отказ тем, что из-за военного положения "работа в течение седьмой и восьмой сессий продолжается в режиме единых пленарных заседаний".

Сейчас под обращением о внесении вопроса о лишении мандатов представителей ОПЗЖ в повестку дня следующей сессии собрано около 50 подписей депутатов. Сбор продолжается.

Что предшествовало: В июне суд удовлетворил иск Министерства юстиции и запретил политическую партию "Оппозиционная платформа - За жизнь".

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Темы: ОПЗЖВерховная Рада
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