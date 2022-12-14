Фукуяма: Україна може повернути Крим уже в 2023 році

Відомий американський політолог Френсіс Фукуяма не виключає, що Україна звільнить Крим від російських загарбників у 2023 році.

Джерело: американський політолог, директор центру розвитку демократії у Стенфордському університеті Френсіс Фукуяма в інтерв'ю "Голосу Америки"

Пряма мова: "Я думаю, що повернення Криму не виключене у 2023 році. Прямо зараз вони (українські військові - УП) повинні відвоювати Херсонщину, а потім звільнити Запорізьку область. Таким чином, вони просто можуть відрізати Крим від росіян і позбавити їх можливості здійснювати постачання на півострів".

Деталі: Фукуяма нагадав, що Україна вже вдарила по Керченському мосту, тож Росії буде діже важко підтримувати свої війська в АРК.

Політолог вважає, що така ситуація призведе до відступу російських військ, і "ми побачимо ще один принизливій відхід".

Водночас Фукуяма не думає, що вихід Росії з Криму призведе до застосування Путіним ядерної зброї, адже і без того складна ситуація, в якій опинилась РФ, стане набагато гіршою.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Днями американське видання The Washington Post написало, що деокупація Криму може призвести до використання президентом Росії Володимиром Путіним ядерної бомби, а невирішення питання півострова може призвести до десятилітнього конфлікту.

На думку колишнього командувача Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенанта Бена Годжеса Україна може звільнити Крим вже в наступному році, оскільки російські війська будуть дуже вразливими на півострові.