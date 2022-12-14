Фукуяма: Украина может вернуть Крым уже в 2023 году

Известный американский политолог Фрэнсис Фукуяма не исключает, что Украина освободит Крым от российских захватчиков в 2023 году.

Источник: американский политолог, директор центра развития демократии в Стэнфордском университете Фрэнсис Фукуяма в интервью "Голосу Америки"

Прямая речь: "Я думаю, что возвращение Крыма не исключено в 2023 году. Прямо сейчас они (украинские военные - УП) должны отвоевать Херсонщину, а затем освободить Запорожскую область. Таким образом, они просто могут отрезать Крым от россиян и лишить их возможности осуществлять поставки на полуостров".

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Детали: Фукуяма напомнил, что Украина уже ударила по Керченскому мосту, поэтому России будет очень трудно поддерживать свои войска в АРК.

Политолог считает, что такая ситуация приведет к отступлению российских войск, и "мы увидим еще один унизительный отход".

В то же время Фукуяма не думает, что выход России из Крыма приведет к применению Путиным ядерного оружия, ведь и без того сложная ситуация, в которой оказалась РФ, станет гораздо хуже.

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Что предшествовало: На днях американское издание The Washington Post написало, что деоккупация Крыма может привести к использованию президентом России Владимиром Путиным ядерной бомбы, а нерешение вопроса полуострова может привести к десятилетнему конфликту.

По мнению бывшего командующего Сухопутных сил США в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса Украина может освободить Крым уже в следующем году, поскольку российские войска будут очень уязвимыми на полуострове.