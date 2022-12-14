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Під час обміну Україна видала Росії священника УПЦ МП – розвідка

Євген КізіловСереда, 14 грудня 2022, 20:09
Під час обміну Україна видала Росії священника УПЦ МП – розвідка
ілюстративне фото, Getty Images

Україна в рамках обміну полоненими 14 грудня передала російській стороні священника УПЦ Московського патріархату.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, передає "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Можу цікаву деталь повідомити. Сьогодні росіяни у своїх телеграм-каналах повідомили, що вони забрали до себе священника УПЦ (МП), який в Україні отримав вирок за державну зраду. Скажу, що не без його допомоги в цьому контексті повернувся сьогодні й громадянин США до України і може повернутися додому".

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Деталі: За словам розвідника, американець – це активіст, який залишався в Херсоні і був незаконно заарештований окупаційною владою.

Інших подробиць цієї частини обміну Юсов не надав.

Нагадаємо: 14 грудня відбувся черговий обмін полоненими – Україна повернула додому 64 захисники, які воювали на Донеччині та Луганщині.

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Під час цього обміну вдалося звільнити і громадянина США, який допомагав українцям, Мурекезі Суеді.

Теми: УПЦ МПобмінРосія
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