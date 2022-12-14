Во время обмена Украина выдала России священника УПЦ МП – разведка

Украина в рамках обмена пленными 14 декабря передала российской стороне священника УПЦ Московского патриархата.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, передает "Радио Свобода"

Прямая речь: "Могу интересную деталь сообщить. Сегодня россияне в своих телеграмм-каналах сообщили, что они забрали к себе священника УПЦ (МП), который в Украине получил приговор за государственную измену. Скажу, что не без его помощи в этом контексте вернулся сегодня и гражданин США в Украину и может вернуться домой".

Реклама:

Детали: По словам разведчика, американец - это активист, который оставался в Херсоне и был незаконно арестован оккупационными властями.

Других подробностей этой части обмена Юсов не сообщил.

Напомним: 14 декабря состоялся очередной обмен пленными - Украина вернула домой 64 защитника, которые воевали в Донецкой и Луганской областях.

ВИДЕО ДНЯ

Во время этого обмена удалось освободить и гражданина США, который помогал украинцам, Мурекези Суеди.