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У Росії заявили, що збили ракети над Клинцями, але одне село залишилося без світла

Середа, 14 грудня 2022, 20:47
У Росії заявили, що збили ракети над Клинцями, але одне село залишилося без світла
Олександр Богомаз, фото РИА Новости

Губернатор Брянської області Російської Федерації Олександр Богомаз заявив, що система ППО країни-агресора збила ракети над містом Клинці.

Джерело: Олександр Богомаз у Telegram

Деталі: Богомаз із посиланням на оперативні служби заявив, що над містом Клинці спрацювала система ППО. 

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За його твердженням, військові Збройних сил РФ збили ракети, випущені Збройними силами України.

Пряма мова: "Унаслідок падіння уламків ракет, збитих ППО, пошкоджено енергопостачання селища Ардонь міського округу Клинці. Щойно аварійні бригади електромереж отримають допуск до робіт, споживачі будуть переключені на іншу лінію".

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Теми: Росіявійна
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