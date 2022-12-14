У Росії заявили, що збили ракети над Клинцями, але одне село залишилося без світла

Губернатор Брянської області Російської Федерації Олександр Богомаз заявив, що система ППО країни-агресора збила ракети над містом Клинці.

Джерело: Олександр Богомаз у Telegram

Деталі: Богомаз із посиланням на оперативні служби заявив, що над містом Клинці спрацювала система ППО.

За його твердженням, військові Збройних сил РФ збили ракети, випущені Збройними силами України.

Пряма мова: "Унаслідок падіння уламків ракет, збитих ППО, пошкоджено енергопостачання селища Ардонь міського округу Клинці. Щойно аварійні бригади електромереж отримають допуск до робіт, споживачі будуть переключені на іншу лінію".

Передісторія:

13 грудня губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив, що вночі було запущено ракету по місту Клинці, він звинувачував у цьому ЗСУ.

Згодом стало відомо, що в місті Клинці був вибух і вибуховою хвилею перекинуло бронемашину. OSINT-розслідувачі виявили, що удар припав на стоянку військової техніки.