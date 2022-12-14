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В России заявили, что сбили ракеты над Клинцами, но одно село осталось без света

Среда, 14 декабря 2022, 20:47
В России заявили, что сбили ракеты над Клинцами, но одно село осталось без света
Александр Богомаз, фото РИА Новости

Губернатор Брянской области Российской Федерации Александр Богомаз заявил, что система ПВО страны-агрессора сбила ракеты над городом Клинцы.

Источник: Александр Богомаз в Telegram

Детали: Богомаз со ссылкой на оперативные службы заявил, что над городом Клинцы сработала система ПВО. 

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По его утверждению, военные Вооруженных сил РФ сбили ракеты, выпущенные Вооруженными силами Украины.

Прямая речь: "В результате падения обломков ракет, сбитых ПВО, повреждено энергоснабжение поселка Ардонь городского округа Клинцы. Как только аварийные бригады электросетей получат допуск к работам, потребители будут переключены на другую линию".

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Темы: Росcиявойна
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