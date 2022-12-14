В России заявили, что сбили ракеты над Клинцами, но одно село осталось без света

Губернатор Брянской области Российской Федерации Александр Богомаз заявил, что система ПВО страны-агрессора сбила ракеты над городом Клинцы.

Источник: Александр Богомаз в Telegram

Детали: Богомаз со ссылкой на оперативные службы заявил, что над городом Клинцы сработала система ПВО.

По его утверждению, военные Вооруженных сил РФ сбили ракеты, выпущенные Вооруженными силами Украины.

Прямая речь: "В результате падения обломков ракет, сбитых ПВО, повреждено энергоснабжение поселка Ардонь городского округа Клинцы. Как только аварийные бригады электросетей получат допуск к работам, потребители будут переключены на другую линию".

Предыстория:

13 декабря губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил, что ночью была запущена ракета по городу Клинцы, он обвинял в этом ВСУ.

Впоследствии стало известно, что в городе Клинцы был взрыв и взрывной волной опрокинуло бронемашину. OSINT-расследователи обнаружили, что удар пришелся на стоянку военной техники.