В России заявили, что сбили ракеты над Клинцами, но одно село осталось без света
Среда, 14 декабря 2022, 20:47
Губернатор Брянской области Российской Федерации Александр Богомаз заявил, что система ПВО страны-агрессора сбила ракеты над городом Клинцы.
Источник: Александр Богомаз в Telegram
Детали: Богомаз со ссылкой на оперативные службы заявил, что над городом Клинцы сработала система ПВО.
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По его утверждению, военные Вооруженных сил РФ сбили ракеты, выпущенные Вооруженными силами Украины.
Прямая речь: "В результате падения обломков ракет, сбитых ПВО, повреждено энергоснабжение поселка Ардонь городского округа Клинцы. Как только аварийные бригады электросетей получат допуск к работам, потребители будут переключены на другую линию".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 13 декабря губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил, что ночью была запущена ракета по городу Клинцы, он обвинял в этом ВСУ.
- Впоследствии стало известно, что в городе Клинцы был взрыв и взрывной волной опрокинуло бронемашину. OSINT-расследователи обнаружили, что удар пришелся на стоянку военной техники.