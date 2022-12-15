Росіяни можуть розпочати наступ на заході Донецької області – американські аналітики

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російські війська можуть розпочати наступ на заході Донецької області, щоби спробувати захопити всю область.

Джерело: ISW

Деталі: В інституті нагадали, що російські сили, які вивільнилися після відходу із західного берега Херсонської області, передислокували в різні райони Донбасу та посилили мобілізованими резервістами.

В ISW вважають, що російські війська можуть сподіватися розпочати наступ на заході Донецької області, щоб розвинути незначні успіхи, досягнуті у листопаді в районі Вугледара і Павлівки.

За оцінками ISW, російські сили прагнуть захопити всю Донецьку область, а потенційні наступальні операції на заході області можуть мати на меті доповнити поточні наступальні дії на західних околицях Донецька та навколо Бахмута.

Однак, незважаючи на потенціал для нових наступальних операцій, аналітики продовжують вважати, що російська бойова машина залишається здеградованою, через що російські війська навряд чи зможуть захопити стратегічно важливу територію протягом найближчих місяців.

Основні висновки ISW:

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