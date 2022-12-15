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Росіяни можуть розпочати наступ на заході Донецької області – американські аналітики

"Українська правда"Четвер, 15 грудня 2022, 06:10
Росіяни можуть розпочати наступ на заході Донецької області – американські аналітики
ЗНИЩЕНІ РОСІЙСЬКІ ТАНКИ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З FACEBOOK ГЕНШТАБУ

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російські війська можуть розпочати наступ на заході Донецької області, щоби спробувати захопити всю область.

Джерело: ISW

Деталі: В інституті нагадали, що російські сили, які вивільнилися після відходу із західного берега Херсонської області, передислокували в різні райони Донбасу та посилили мобілізованими резервістами.

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В ISW вважають, що російські війська можуть сподіватися розпочати наступ на заході Донецької області, щоб розвинути незначні успіхи, досягнуті у листопаді в районі Вугледара і Павлівки.

За оцінками ISW, російські сили прагнуть захопити всю Донецьку область, а потенційні наступальні операції на заході області можуть мати на меті доповнити поточні наступальні дії на західних околицях Донецька та навколо Бахмута.

Однак, незважаючи на потенціал для нових наступальних операцій, аналітики продовжують вважати, що російська бойова машина залишається здеградованою, через що російські війська навряд чи зможуть захопити стратегічно важливу територію протягом найближчих місяців.

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Основні висновки ISW:

  • Володимир Путін відклав своє щорічне звернення до Федеральних зборів РФ, що свідчить про те, що Кремль не впевнений, що зможе й надалі формувати російський інформаційний простір.
  • Українські офіційні особи прогнозують, що російські війська можуть спробувати розпочати широкомасштабний наступ на початку 2023 року.
  • Українська протиповітряна оборона збила всі безпілотники, які російські війська запустили в атаку 14 грудня.
  • Українські джерела повідомили, що на підконтрольну Україні територію повернулися 64 військовополонених.
  • Кремль, ймовірно, активізує інформаційні операції, спрямовані на представлення української влади як такої, що утискає релігійні свободи та свободу преси. 
  • Українські війська продовжували контрнаступальні операції, а російські війська проводили контратаки в районі Сватового та Кремінної.
  • Російські війська продовжували наступальні операції в районі Бахмута та Авдіївки.
  • Російсько-терористичні війська продовжували оборонні дії на південь від Дніпра у Херсонській області.
  • Кремлівські чиновники визнали, що отримують скарги на мобілізацію, незважаючи на її "фактичне завершення".
  • Українські партизани продовжують допомагати українським силам у виявленні важливих російських об'єктів.

Нагадаємо: Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба припустив, що російські війська можуть спробувати поновити масштабний наступ на Україну у січні-лютому 2023 року.

Теми: ДонецькБахмутвійна
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