Россияне могут начать наступление на западе Донецкой области – американские аналитики
Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российские войска могут начать наступление на западе Донецкой области, чтобы попытаться захватить всю область.
Источник: ISW
Детали: В институте напомнили, что российские силы, которые высвободились после ухода с западного берега Херсонской области, передислоцировали в разные районы Донбасса и усилили мобилизованными резервистами.
В ISW считают, что российские войска могут надеяться начать наступление на западе Донецкой области, чтобы развить незначительные успехи, достигнутые в ноябре в районе Угледара и Павловки.
По оценкам ISW, российские силы стремятся захватить всю Донецкую область, а потенциальные наступательные операции на западе области могут иметь целью дополнить текущие наступательные действия на западных окраинах Донецка и вокруг Бахмута.
Однако, несмотря на потенциал для новых наступательных операций, аналитики продолжают считать, что российская боевая машина остается деградированной, из-за чего российские войска вряд ли смогут захватить стратегически важную территорию в течение ближайших месяцев.
Основные выводы ISW:
- Владимир Путин отложил свое ежегодное обращение к Федеральному собранию РФ, что свидетельствует о том, что Кремль не уверен, что сможет и дальше формировать российское информационное пространство.
- Украинские официальные лица прогнозируют, что российские войска могут попытаться начать широкомасштабное наступление в начале 2023 года.
- Украинская противовоздушная оборона сбила все беспилотники, которые российские войска запустили в атаку 14 декабря.
- Украинские источники сообщили, что на подконтрольную Украине территорию вернулись 64 военнопленных.
- Кремль, вероятно, активизирует информационные операции, направленные на представление украинской власти как ущемляющей религиозные свободы и свободу прессы.
- Украинские войска продолжали контрнаступательные операции, а российские войска проводили контратаки в районе Сватово и Кременной.
- Российские войска продолжали наступательные операции в районе Бахмута и Авдеевки.
- Российско-террористические войска продолжали оборонительные действия к югу от Днепра в Херсонской области.
- Кремлевские чиновники признали, что получают жалобы на мобилизацию, несмотря на ее "фактическое завершение".
- Украинские партизаны продолжают помогать украинским силам в выявлении важных российских объектов.
Напомним: Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предположил, что российские войска могут попытаться возобновить масштабное наступление на Украину в январе-феврале 2023 года.