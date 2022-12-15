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Россияне могут начать наступление на западе Донецкой области – американские аналитики

"Украинская правда"Четверг, 15 декабря 2022, 07:10
УНИЧТОЖЕННЫЕ РОССИЙСКИЕ ТАНКИ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ FACEBOOK ГЕНШТАБА

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российские войска могут начать наступление на западе Донецкой области, чтобы попытаться захватить всю область.

Источник: ISW

Детали: В институте напомнили, что российские силы, которые высвободились после ухода с западного берега Херсонской области, передислоцировали в разные районы Донбасса и усилили мобилизованными резервистами.

В ISW считают, что российские войска могут надеяться начать наступление на западе Донецкой области, чтобы развить незначительные успехи, достигнутые в ноябре в районе Угледара и Павловки.

По оценкам ISW, российские силы стремятся захватить всю Донецкую область, а потенциальные наступательные операции на западе области могут иметь целью дополнить текущие наступательные действия на западных окраинах Донецка и вокруг Бахмута.

Однако, несмотря на потенциал для новых наступательных операций, аналитики продолжают считать, что российская боевая машина остается деградированной, из-за чего российские войска вряд ли смогут захватить стратегически важную территорию в течение ближайших месяцев.

Основные выводы ISW:

ВИДЕО ДНЯ
  • Владимир Путин отложил свое ежегодное обращение к Федеральному собранию РФ, что свидетельствует о том, что Кремль не уверен, что сможет и дальше формировать российское информационное пространство.
  • Украинские официальные лица прогнозируют, что российские войска могут попытаться начать широкомасштабное наступление в начале 2023 года.
  • Украинская противовоздушная оборона сбила все беспилотники, которые российские войска запустили в атаку 14 декабря.
  • Украинские источники сообщили, что на подконтрольную Украине территорию вернулись 64 военнопленных.
  • Кремль, вероятно, активизирует информационные операции, направленные на представление украинской власти как ущемляющей религиозные свободы и свободу прессы. 
  • Украинские войска продолжали контрнаступательные операции, а российские войска проводили контратаки в районе Сватово и Кременной.
  • Российские войска продолжали наступательные операции в районе Бахмута и Авдеевки.
  • Российско-террористические войска продолжали оборонительные действия к югу от Днепра в Херсонской области.
  • Кремлевские чиновники признали, что получают жалобы на мобилизацию, несмотря на ее "фактическое завершение".
  • Украинские партизаны продолжают помогать украинским силам в выявлении важных российских объектов.

Напомним: Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предположил, что российские войска могут попытаться возобновить масштабное наступление на Украину в январе-феврале 2023 года.

Темы: ДонецкБахмутвойна
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