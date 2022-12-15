Россияне могут начать наступление на западе Донецкой области – американские аналитики

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российские войска могут начать наступление на западе Донецкой области, чтобы попытаться захватить всю область.

Источник: ISW

Детали: В институте напомнили, что российские силы, которые высвободились после ухода с западного берега Херсонской области, передислоцировали в разные районы Донбасса и усилили мобилизованными резервистами.

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В ISW считают, что российские войска могут надеяться начать наступление на западе Донецкой области, чтобы развить незначительные успехи, достигнутые в ноябре в районе Угледара и Павловки.

По оценкам ISW, российские силы стремятся захватить всю Донецкую область, а потенциальные наступательные операции на западе области могут иметь целью дополнить текущие наступательные действия на западных окраинах Донецка и вокруг Бахмута.

Однако, несмотря на потенциал для новых наступательных операций, аналитики продолжают считать, что российская боевая машина остается деградированной, из-за чего российские войска вряд ли смогут захватить стратегически важную территорию в течение ближайших месяцев.

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Основные выводы ISW:

Владимир Путин отложил свое ежегодное обращение к Федеральному собранию РФ, что свидетельствует о том, что Кремль не уверен, что сможет и дальше формировать российское информационное пространство.

Украинские официальные лица прогнозируют, что российские войска могут попытаться начать широкомасштабное наступление в начале 2023 года.

Украинская противовоздушная оборона сбила все беспилотники, которые российские войска запустили в атаку 14 декабря.

Украинские источники сообщили, что на подконтрольную Украине территорию вернулись 64 военнопленных.

Кремль, вероятно, активизирует информационные операции, направленные на представление украинской власти как ущемляющей религиозные свободы и свободу прессы.

Украинские войска продолжали контрнаступательные операции, а российские войска проводили контратаки в районе Сватово и Кременной.

Российские войска продолжали наступательные операции в районе Бахмута и Авдеевки.

Российско-террористические войска продолжали оборонительные действия к югу от Днепра в Херсонской области.

Кремлевские чиновники признали, что получают жалобы на мобилизацию, несмотря на ее "фактическое завершение".

Украинские партизаны продолжают помогать украинским силам в выявлении важных российских объектов.

Напомним: Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предположил, что российские войска могут попытаться возобновить масштабное наступление на Украину в январе-феврале 2023 года.