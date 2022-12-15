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Россияне могут начать наступление на западе Донецкой области – американские аналитики

"Украинская правда"Четверг, 15 декабря 2022, 06:10
Россияне могут начать наступление на западе Донецкой области – американские аналитики
УНИЧТОЖЕННЫЕ РОССИЙСКИЕ ТАНКИ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ FACEBOOK ГЕНШТАБА

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российские войска могут начать наступление на западе Донецкой области, чтобы попытаться захватить всю область.

Источник: ISW

Детали: В институте напомнили, что российские силы, которые высвободились после ухода с западного берега Херсонской области, передислоцировали в разные районы Донбасса и усилили мобилизованными резервистами.

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В ISW считают, что российские войска могут надеяться начать наступление на западе Донецкой области, чтобы развить незначительные успехи, достигнутые в ноябре в районе Угледара и Павловки.

По оценкам ISW, российские силы стремятся захватить всю Донецкую область, а потенциальные наступательные операции на западе области могут иметь целью дополнить текущие наступательные действия на западных окраинах Донецка и вокруг Бахмута.

Однако, несмотря на потенциал для новых наступательных операций, аналитики продолжают считать, что российская боевая машина остается деградированной, из-за чего российские войска вряд ли смогут захватить стратегически важную территорию в течение ближайших месяцев.

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Основные выводы ISW:

  • Владимир Путин отложил свое ежегодное обращение к Федеральному собранию РФ, что свидетельствует о том, что Кремль не уверен, что сможет и дальше формировать российское информационное пространство.
  • Украинские официальные лица прогнозируют, что российские войска могут попытаться начать широкомасштабное наступление в начале 2023 года.
  • Украинская противовоздушная оборона сбила все беспилотники, которые российские войска запустили в атаку 14 декабря.
  • Украинские источники сообщили, что на подконтрольную Украине территорию вернулись 64 военнопленных.
  • Кремль, вероятно, активизирует информационные операции, направленные на представление украинской власти как ущемляющей религиозные свободы и свободу прессы. 
  • Украинские войска продолжали контрнаступательные операции, а российские войска проводили контратаки в районе Сватово и Кременной.
  • Российские войска продолжали наступательные операции в районе Бахмута и Авдеевки.
  • Российско-террористические войска продолжали оборонительные действия к югу от Днепра в Херсонской области.
  • Кремлевские чиновники признали, что получают жалобы на мобилизацию, несмотря на ее "фактическое завершение".
  • Украинские партизаны продолжают помогать украинским силам в выявлении важных российских объектов.

Напомним: Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предположил, что российские войска могут попытаться возобновить масштабное наступление на Украину в январе-феврале 2023 года.

Темы: ДонецкБахмутвойна
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