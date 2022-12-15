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Генштаб категорично відповів, чи можливе "святкове припинення вогню"

Валентина РоманенкоЧетвер, 15 грудня 2022, 12:21
ілюстративне фото Генштабу

Припинення вогню в Україні можливе лише тоді, коли Російська Федерація виведе свої війська за межі суверенної території України.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу в Military Media Center відповідаючи на запитання

Деталі: У бригадного генерала поцікавились, чи можливе "тимчасове припинення вогню на Новий рік".

Пряма мова Громова: "Я вважаю, що повне припинення вогню з нашого боку буде лише тоді, коли жодного окупанта не залишиться на нашій землі.

Передісторія:

Теми: війнаГенштаб
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