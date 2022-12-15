Генштаб категорично відповів, чи можливе "святкове припинення вогню"

Припинення вогню в Україні можливе лише тоді, коли Російська Федерація виведе свої війська за межі суверенної території України.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу в Military Media Center відповідаючи на запитання

Деталі: У бригадного генерала поцікавились, чи можливе "тимчасове припинення вогню на Новий рік".

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Пряма мова Громова: "Я вважаю, що повне припинення вогню з нашого боку буде лише тоді, коли жодного окупанта не залишиться на нашій землі.

Передісторія:

12 грудня у зверненні до лідерів G7 президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія могла б розпочати виведення своїх військ із території України на Різдво і так показати свою здатність відмовитись від агресії.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що про виведення російських військ з України на Різдво "не може бути й мови".

Секретар РНБО Олексій Данілов після пропозиції президента України до Росії виводити війська до свят, пояснив, що влада розуміє, що цього не станеться.