Генштаб категорично відповів, чи можливе "святкове припинення вогню"
Четвер, 15 грудня 2022, 12:21
Припинення вогню в Україні можливе лише тоді, коли Російська Федерація виведе свої війська за межі суверенної території України.
Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу в Military Media Center відповідаючи на запитання
Деталі: У бригадного генерала поцікавились, чи можливе "тимчасове припинення вогню на Новий рік".
Пряма мова Громова: "Я вважаю, що повне припинення вогню з нашого боку буде лише тоді, коли жодного окупанта не залишиться на нашій землі.
Передісторія:
- 12 грудня у зверненні до лідерів G7 президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія могла б розпочати виведення своїх військ із території України на Різдво і так показати свою здатність відмовитись від агресії.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що про виведення російських військ з України на Різдво "не може бути й мови".
- Секретар РНБО Олексій Данілов після пропозиції президента України до Росії виводити війська до свят, пояснив, що влада розуміє, що цього не станеться.