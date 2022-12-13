Ми розуміємо, що росіяни на Різдво нікуди не підуть – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов після пропозиції президента Володимира Зеленського до Росії виводити війська до свят, пояснив, що влада розуміє, що цього не станеться.

Джерело: Данілов у ефірі телемарафону

Пряма мова Данілова: "Звісно, на Різдво можуть бути якісь дива, але, на жаль, це не стосується Росії.

Ми розуміємо, що вони нікуди не підуть.

З урахуванням лише тих обставин, які роблять ЗСУ, президент, РНБО, ми змусимо ворога покинути всю нашу територію, згідно з нашою Конституцією, включно з Кримом...

Легко не буде, росіяни зараз будуть скаженіти. Вони будуть робити крайні дії, як той щур загнаний в кут.

Такі часи нас можуть очікувати місяць, півтора-два, але ми повиривали зуби цій гадюці – це факт".

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Передісторія: Росія могла б розпочати виведення своїх військ із території України на Різдво і так показати свою здатність відмовитись від агресії, заявив Зеленський 12 грудня.