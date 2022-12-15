Генштаб категорически ответил, возможно ли "праздничное прекращение огня"

Прекращение огня в Украине возможно только тогда, когда Российская Федерация выведет свои войска за пределы суверенной территории Украины.

Источник: замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга в Military Media Center отвечая на вопросы

Детали: У бригадного генерала поинтересовались, возможно ли "временное прекращение огня на Новый год".

Прямая речь Громова: "Я считаю, что полное прекращение огня с нашей стороны будет только тогда, когда ни одного оккупанта не останется на нашей земле.

Предыстория: