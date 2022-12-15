Генштаб категорически ответил, возможно ли "праздничное прекращение огня"

Прекращение огня в Украине возможно только тогда, когда Российская Федерация выведет свои войска за пределы суверенной территории Украины.

Источник: замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга в Military Media Center отвечая на вопросы

Детали: У бригадного генерала поинтересовались, возможно ли "временное прекращение огня на Новый год".

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Прямая речь Громова: "Я считаю, что полное прекращение огня с нашей стороны будет только тогда, когда ни одного оккупанта не останется на нашей земле.

Предыстория:

12 декабря в обращении к лидерам G7 президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия могла бы начать вывод своих войск с территории Украины на Рождество и так показать свою способность отказаться от агрессии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о выводе российских войск из Украины на Рождество "не может быть и речи".

Секретарь СНБО Алексей Данилов после предложения президента Украины к России выводить войска к праздникам, пояснил, что власти понимают, что этого не произойдет.