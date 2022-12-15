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На Херсонщині постраждали 9 людей, двоє з них загинули – голова ОВА

Олена РощінаЧетвер, 15 грудня 2022, 22:00
На Херсонщині постраждали 9 людей, двоє з них загинули – голова ОВА
Центр Херсона, архівне фото міськради

У Херсоні від обстрілів 15 грудня постраждали 8 людей, з яких двоє загинули, у Бериславському районі Херсонської області поранено ще одну людину. 

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич

Пряма мова: "Російські окупанти продовжують атакувати мирні населені пункти Херсонщини. На цю годину відомо про 9 постраждалих жителів області. Найбільше від ворожих ударів сьогодні потерпав Херсон – у місті росіяни вбили двох людей, ще шестеро осіб – поранено.  

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Ворог другий день поспіль атакує центр міста. Зранку окупанти влучили в обʼєкт критичної інфраструктури. Уламки ворожих снарядів забрали життя двох людей, ще троє херсонців отримали поранення різного ступеня тяжкості". 

Деталі: Серед загиблих у Херсоні – волонтерка та членкиня загону швидкого реагування міжнародної організації. Під час обстрілу вона саме допомагала людям.

Цьому передувало: 15 грудня російські окупанти вдруге за два дні атакували центр Херсона: цього разу влучили не в ОВА, а поблизу адміністрації.

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Теми: ХерсонХерсонська областьвійна
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