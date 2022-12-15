Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Херсонщині постраждали 9 людей, двоє з них загинули – голова ОВА

Олена РощінаЧетвер, 15 грудня 2022, 23:00
Центр Херсона, архівне фото міськради

У Херсоні від обстрілів 15 грудня постраждали 8 людей, з яких двоє загинули, у Бериславському районі Херсонської області поранено ще одну людину. 

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич

Пряма мова: "Російські окупанти продовжують атакувати мирні населені пункти Херсонщини. На цю годину відомо про 9 постраждалих жителів області. Найбільше від ворожих ударів сьогодні потерпав Херсон – у місті росіяни вбили двох людей, ще шестеро осіб – поранено.  

Ворог другий день поспіль атакує центр міста. Зранку окупанти влучили в обʼєкт критичної інфраструктури. Уламки ворожих снарядів забрали життя двох людей, ще троє херсонців отримали поранення різного ступеня тяжкості". 

Деталі: Серед загиблих у Херсоні – волонтерка та членкиня загону швидкого реагування міжнародної організації. Під час обстрілу вона саме допомагала людям.

Цьому передувало: 15 грудня російські окупанти вдруге за два дні атакували центр Херсона: цього разу влучили не в ОВА, а поблизу адміністрації.

Теми: ХерсонХерсонська областьвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Померли ще двоє поліцейських, які підірвалися на Херсонщині: жертв стало 6

Зеленського просять ветувати закон про посилення відповідальності для військових

ЄС ввів санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб із Росії: ЗС, судді, партії, дочки Кадирова

Відсторонений мер Чернігова поскаржився на стеження

"Укренерго" скасувало дію надзвичайної ситуації в енергосистемі України

Столтенберг: Путін готовий до тривалої війни і нових наступів

Усі новини...
Херсон
Херсон повністю знеструмлений: пошкоджена критична інфраструктура
Росіяни знову обстріляли центр Херсона і Херсонську ОВА, є загиблі
У Херсоні загинув 8-річний хлопчик: реанімувати не змогли
Останні новини
23:25
У Конгресі можуть закликати до кримінального переслідування Трампа через штурм Капітолія – ЗМІ
23:11
Народ України та Зеленський відзначені премією Карла Великого
23:08
Австрія пожертвує 5 млн євро до Фонду енергетичної підтримки України
22:54
Без світла, без води, але без Росії: посол Німеччини передала головування в G7 японському колезі
22:45
Померли ще двоє поліцейських, які підірвалися на Херсонщині: жертв стало 6
22:40
Маск вимкнув аудіофункцію в Twitter після провальної розмови з журналістами
22:31
У США відповіли на погрози Росії через можливе постачання Україні ЗРК Patriot
22:21
Камбоджа тренуватиме українських саперів
22:20
Офіційно: посольство Росії в Латвії розташоване на вулиці Незалежності України
22:09
Зеленського просять ветувати закон про посилення відповідальності для військових
Усі новини...