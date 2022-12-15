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На Херсонщине пострадали 9 человек, двое из них погибли – глава ОГА

Елена РощинаЧетверг, 15 декабря 2022, 23:00
Центр Херсона, архивное фото горсовета

В Херсоне от обстрелов 15 декабря пострадали 8 человек, из которых двое погибли, в Бериславском районе Херсонской области ранен еще один человек. 

Источник: глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич

Прямая речь: "Российские оккупанты продолжают атаковать мирные населенные пункты Херсонщины. На этот час известно о 9 пострадавших жителях области. Больше всего от вражеских ударов сегодня страдал Херсон – в городе россияне убили двух человек, еще шесть человек – ранены.  

Враг второй день подряд атакует центр города. Утром оккупанты попали в объект критической инфраструктуры. Обломки вражеских снарядов унесли жизни двух человек, еще трое херсонцев получили ранения различной степени тяжести". 

Детали: Среди погибших в Херсоне – волонтер и член отряда быстрого реагирования международной организации. Во время обстрела она как раз помогала людям.

Этому предшествовало: 15 декабря российские оккупанты второй раз за два дня атаковали центр Херсона: на этот раз попали не в ОВА, а поблизости администрации.

Темы: ХерсонХерсонская областьвойна
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