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Через великі втрати окупантів у Токмаку працюють мобільні крематорії – Генштаб

"Українська правда"П'ятниця, 16 грудня 2022, 07:27
Мобільний крематорій, ілюстративне фото з АрміяInform

Російські окупанти понесли значні втрати в Токмаку Запорізької області, у місті працюють мобільні крематорії.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "14 грудня в районі населеного пункту Токмак Запорізької області Сили оборони знищили до 10 одиниць військової техніки різного типу. Близько 180 військовослужбовців противника отримали поранення. Відзначається робота російських мобільних крематоріїв у місті".

Деталі: Генштаб також повідомив про знищення до 30 окупантів у Лазурному Херсонської області.

Що цьому передувало: У місті Кадіївка Луганської області внаслідок атаки 11 грудня вбито до 60 російських військовослужбовців.

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Теми: Збройні силивійнаокупація
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