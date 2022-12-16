Через великі втрати окупантів у Токмаку працюють мобільні крематорії – Генштаб
П'ятниця, 16 грудня 2022, 07:27
Російські окупанти понесли значні втрати в Токмаку Запорізької області, у місті працюють мобільні крематорії.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Дослівно: "14 грудня в районі населеного пункту Токмак Запорізької області Сили оборони знищили до 10 одиниць військової техніки різного типу. Близько 180 військовослужбовців противника отримали поранення. Відзначається робота російських мобільних крематоріїв у місті".
Деталі: Генштаб також повідомив про знищення до 30 окупантів у Лазурному Херсонської області.
Що цьому передувало: У місті Кадіївка Луганської області внаслідок атаки 11 грудня вбито до 60 російських військовослужбовців.
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