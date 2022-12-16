Из-за больших потерь оккупантов в Токмаке работают мобильные крематории – Генштаб

Российские оккупанты понесли значительные потери в Токмаке Запорожской области, в городе работают мобильные крематории.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Дословно: "14 декабря в районе населенного пункта Токмак Запорожской области Силы обороны уничтожили до 10 единиц военной техники различного типа. Около 180 военнослужащих противника получили ранения. Отмечается работа российских мобильных крематориев в городе".

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Детали: Генштаб также сообщил об уничтожении до 30 оккупантов в Лазурном Херсонской области.

Что этому предшествовало: В городе Кадиевка Луганской области в результате атаки 11 декабря убито до 60 российских военнослужащих.