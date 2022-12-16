Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за больших потерь оккупантов в Токмаке работают мобильные крематории – Генштаб

"Украинская правда"Пятница, 16 декабря 2022, 06:27
Из-за больших потерь оккупантов в Токмаке работают мобильные крематории – Генштаб
Мобильный крематорий, иллюстративное фото с АрмияInform

Российские оккупанты понесли значительные потери в Токмаке Запорожской области, в городе работают мобильные крематории.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Дословно: "14 декабря в районе населенного пункта Токмак Запорожской области Силы обороны уничтожили до 10 единиц военной техники различного типа. Около 180 военнослужащих противника получили ранения. Отмечается работа российских мобильных крематориев в городе".

Реклама:

Детали: Генштаб также сообщил об уничтожении до 30 оккупантов в Лазурном Херсонской области.

Что этому предшествовало: В городе Кадиевка Луганской области в результате атаки 11 декабря убито до 60 российских военнослужащих.

Темы: Вооруженные силывойнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Вооруженные силы
Обстрел "Десны" в 2022: погибших признали "пропавшими без вести", а нарушения в части умолчали
Защитники имели успех в направлении Вербового на юге – Генштаб
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Последние новости
23:55
обновляетсяСМИ: В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: