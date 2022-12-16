На Київщині працює ППО, до Житомирщини наближаються ракети – ОВА
Вранці 16 грудня у Київській області працює протиповітряна оборона, до повітряного простору Житомирщини наближаються російські ракети.
Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба та голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Telegram, голова поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram
Пряма мова Кулеби: "Жителі Київщини! В області працює ППО.
Ворог масовано атакує Україну. Підвищена небезпека. Перебуваємо в укриттях".
Деталі: Він також закликав мешканців нічого не фотографувати і не викладати в мережу.
Водночас Бунечко повідомив, що ворожі ракети наближаються до повітряного простору Житомирщини. Він закликав мешканців перебувати в укриттях.
Пізніше голова поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що поліцейські виявили уламки збитої ППО ворожої ракети.
За його словами, постраждалих немає.
Передісторія:
- Ранок 16 грудня почався з повітряної тривоги по всій території України.
- Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про пуск близько 60 ракет.
- У Харкові і на Дніпропетровщині пролунали вибухи.