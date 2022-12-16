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На Київщині працює ППО, до Житомирщини наближаються ракети – ОВА

Ірина БалачукП'ятниця, 16 грудня 2022, 09:15
Фото ілюстративне з Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ

Вранці 16 грудня у Київській області працює протиповітряна оборона, до повітряного простору Житомирщини наближаються російські ракети.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба та голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Telegram, голова поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram 

Пряма мова Кулеби: "Жителі Київщини! В області працює ППО.

Ворог масовано атакує Україну. Підвищена небезпека. Перебуваємо в укриттях".

Деталі: Він також закликав мешканців нічого не фотографувати і не викладати в мережу.  

Водночас Бунечко повідомив, що ворожі ракети наближаються до повітряного простору Житомирщини. Він закликав мешканців перебувати в укриттях.

Пізніше голова поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що поліцейські виявили уламки збитої ППО ворожої ракети. 

 
Фото з telegram НЄбитова 

За його словами, постраждалих немає. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Ранок 16 грудня почався з повітряної тривоги по всій території України. 
  • Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про пуск близько 60 ракет.
  • У Харкові і на Дніпропетровщині пролунали вибухи.

Теми: Київська областьЖитомирщинавійна
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