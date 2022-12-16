Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Киевщине работает ПВО, к Житомирщине приближаются ракеты – ОВА

Ирина БалачукПятница, 16 декабря 2022, 09:15
Фото иллюстративное из Facebook Командования Воздушных Сил ВСУ

Утром 16 декабря в Киевской области работает противовоздушная оборона, к воздушному пространству Житомирской области приближаются российские ракеты.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба и глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram, глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram

Прямая речь Кулебы: "Жители Киевщины! В области работает ПВО.

Враг массированно атакует Украину. Повышенная опасность. Находимся в укрытиях".

Детали: Он также призвал жителей ничего не фотографировать и не выкладывать в сеть. 

В то же время Бунечко сообщил, что вражеские ракеты приближаются к воздушному пространству Житомирщины. Он призвал жителей находиться в укрытиях.

Позже глава полиции Киевщины Андрей Небытов сообщил, что полицейские обнаружили обломки сбитой ПВО вражеской ракеты.

ВИДЕО ДНЯ
 
Фото Из telegram НЕбЫтова 

По его словам, пострадавших нет.

Предыстория: 

  • Утро 16 декабря началось с воздушной тревоги по всей территории Украины. 
  • Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет. 
  • В Харькове и на Днепропетровщине прогремели взрывы.

Темы: Киевская областьЖитомирская областьвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Администрация Байдена просит Конгресс выделить Украине еще $38 млрд – Белый дом

Генерал Ходжес прокомментировал возможность наступления России в феврале

Умерли еще двое полицейских, подорвавшихся на Херсонщине: жертв стало 6

Зеленского просят ветировать закон об усилении ответственности для военных

ЕС ввел санкции против почти 200 физических и юридических лиц из России: ВС, судьи, партии, дочери Кадырова

Отстраненный мэр Чернигова пожаловался на слежку

Все новости...
Киевская область
В Харькове, Киеве и на Днепропетровщине - взрывы: россияне бьют по энергообъектам
Из-за непогоды на Киевщине введены аварийные отключения света
Над Киевщиной и столицей ПВО сбила 13 вражеских "Шахедов"
Последние новости
09:04
В Киеве всем вернули воду, но треть еще без света - Кличко
08:40
Зеленский скептически оценил разговоры Макрона и Путина
08:26
Две ракеты "Оникс" сбили утром над Одесской областью
08:12
Прятались три месяца в комнате для денег. Как приемная мама с 14 детьми спасалась от войны
07:47
В Кривом Роге спасатели из-под завалов достали тело полуторагодовалого ребенка – ОВА
07:25
В Киеве метро возобновляет работу – Кличко
07:19
Враг отводит войска из двух городов на Херсонщине, коллаборантов призывает эвакуироваться – штаб
07:11
"Россияне от нас уже не скроются": разговор о европейском триумфе украинской современной оперы
07:00
ВСУ отбили атаки врага в районах более 20 населенных пунктов – сводка
06:43
В Одессе прогремели взрывы – СМИ
Все новости...