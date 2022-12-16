На Киевщине работает ПВО, к Житомирщине приближаются ракеты – ОВА
Утром 16 декабря в Киевской области работает противовоздушная оборона, к воздушному пространству Житомирской области приближаются российские ракеты.
Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба и глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram, глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram
Прямая речь Кулебы: "Жители Киевщины! В области работает ПВО.
Враг массированно атакует Украину. Повышенная опасность. Находимся в укрытиях".
Детали: Он также призвал жителей ничего не фотографировать и не выкладывать в сеть.
В то же время Бунечко сообщил, что вражеские ракеты приближаются к воздушному пространству Житомирщины. Он призвал жителей находиться в укрытиях.
Позже глава полиции Киевщины Андрей Небытов сообщил, что полицейские обнаружили обломки сбитой ПВО вражеской ракеты.
По его словам, пострадавших нет.
Предыстория:
- Утро 16 декабря началось с воздушной тревоги по всей территории Украины.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет.
- В Харькове и на Днепропетровщине прогремели взрывы.