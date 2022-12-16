На Киевщине работает ПВО, к Житомирщине приближаются ракеты – ОВА

Утром 16 декабря в Киевской области работает противовоздушная оборона, к воздушному пространству Житомирской области приближаются российские ракеты.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба и глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram, глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram

Прямая речь Кулебы: "Жители Киевщины! В области работает ПВО.

Враг массированно атакует Украину. Повышенная опасность. Находимся в укрытиях".

Детали: Он также призвал жителей ничего не фотографировать и не выкладывать в сеть.

В то же время Бунечко сообщил, что вражеские ракеты приближаются к воздушному пространству Житомирщины. Он призвал жителей находиться в укрытиях.

Позже глава полиции Киевщины Андрей Небытов сообщил, что полицейские обнаружили обломки сбитой ПВО вражеской ракеты.

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Фото Из telegram НЕбЫтова

По его словам, пострадавших нет.

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