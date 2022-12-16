Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Киевщине работает ПВО, к Житомирщине приближаются ракеты – ОВА

Ирина БалачукПятница, 16 декабря 2022, 08:15
На Киевщине работает ПВО, к Житомирщине приближаются ракеты – ОВА
Фото иллюстративное из Facebook Командования Воздушных Сил ВСУ

Утром 16 декабря в Киевской области работает противовоздушная оборона, к воздушному пространству Житомирской области приближаются российские ракеты.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба и глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram, глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram

Прямая речь Кулебы: "Жители Киевщины! В области работает ПВО.

Реклама:

Враг массированно атакует Украину. Повышенная опасность. Находимся в укрытиях".

Детали: Он также призвал жителей ничего не фотографировать и не выкладывать в сеть. 

В то же время Бунечко сообщил, что вражеские ракеты приближаются к воздушному пространству Житомирщины. Он призвал жителей находиться в укрытиях.

ВИДЕО ДНЯ

Позже глава полиции Киевщины Андрей Небытов сообщил, что полицейские обнаружили обломки сбитой ПВО вражеской ракеты.

 
Фото Из telegram НЕбЫтова 

По его словам, пострадавших нет.

Предыстория: 

  • Утро 16 декабря началось с воздушной тревоги по всей территории Украины. 
  • Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет. 
  • В Харькове и на Днепропетровщине прогремели взрывы.

Темы: Киевская областьЖитомирская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Киевская область
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
В Киеве и области работала ПВО
На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки уклонистам за 10 тысяч долларов
Последние новости
23:55
обновляетсяСМИ: В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: