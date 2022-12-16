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У Києві – вибухи у трьох районах

Ірина БалачукП'ятниця, 16 грудня 2022, 08:47
У Києві – вибухи у трьох районах
Фото ілюстративне УП

У Києві під час повітряної тривоги 16 грудня пролунали вибухи.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко у Telegram, КМВА у Telegram

Пряма мова Кличка: "Вибухи у Деснянському районі столиці. Всі служби їдуть на місце".

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Деталі: Згодом мер додав, що ще один вибух пролунав у Дніпровському районі.

О 9:43 Кличко повідомив, що ще один вибух пролунав у Голосіївському районі.  

Кличко закликав мешканців залишатись в укриттях.

ВІДЕО ДНЯ

КМВА повідомила, що у Києві працює ППО.

Пізніше Кличко додав, що у зв’язку з пошкодженнями енергоінфраструктури у всіх районах столиці є перебої з водопостачанням.

Він підкреслив, що фахівці вже працюють, щоб стабілізувати систему, але нагадав мешканцям про всяк випадок підготувати запас питної та технічної води.

Передісторія:

  • Ранок 16 грудня почався з повітряної тривоги по всій території України. 
  • Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про пуск близько 60 ракет.
  • У Харкові і на Дніпропетровщині пролунали вибухи.

Теми: Київвибухвійна
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