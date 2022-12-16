В Киеве – взрывы в трех районах

В Киеве во время воздушной тревоги 16 декабря прогремели взрывы.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, КГВА в Telegram

Прямая речь Кличко: "Взрывы в Деснянском районе столицы. Все службы едут на место".

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Детали: Позже мэр добавил, что еще один взрыв прогремел в Днепровском районе.

В 9:43 Кличко сообщил, что еще один взрыв прогремел в Голосеевском районе.

Кличко призвал жителей оставаться в укрытиях.

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КГВА сообщила, что в Киеве работает ПВО.

Позже Кличко добавил, что в связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением.

Он подчеркнул, что специалисты уже работают, чтобы стабилизировать систему, но напомнил жителям на всякий случай подготовить запас питьевой и технической воды.

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