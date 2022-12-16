В Киеве – взрывы в трех районах
Пятница, 16 декабря 2022, 08:47
В Киеве во время воздушной тревоги 16 декабря прогремели взрывы.
Источник: мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, КГВА в Telegram
Прямая речь Кличко: "Взрывы в Деснянском районе столицы. Все службы едут на место".
Реклама:
Детали: Позже мэр добавил, что еще один взрыв прогремел в Днепровском районе.
В 9:43 Кличко сообщил, что еще один взрыв прогремел в Голосеевском районе.
Кличко призвал жителей оставаться в укрытиях.
ВИДЕО ДНЯ
КГВА сообщила, что в Киеве работает ПВО.
Позже Кличко добавил, что в связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением.
Он подчеркнул, что специалисты уже работают, чтобы стабилизировать систему, но напомнил жителям на всякий случай подготовить запас питьевой и технической воды.
Предыстория:
- Утро 16 декабря началось с воздушной тревоги по всей территории Украины.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет.
- В Харькове и на Днепропетровщине прогремели взрывы.