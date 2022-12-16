РФ за годину випустила по Україні понад 70 ракет – джерела
П'ятниця, 16 грудня 2022, 10:08
Росія зранку 16 завдала нового масованого удару по території України – лише до 09:00 російський агресор випустив 72 ракети.
Джерело: джерела УП
Деталі: За інформацією УП, загальний залп російських ракет, які летять в Україну, станом на 9 ранку складав 72 ракети.
Триває повітряна тривога по території всієї країни.
Що цьому передувало:
- Близько 08:00 у п'ятницю по території України почала ширитися повітряна тривога. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про пуск близько 60 ракет.
- У Харкові влучили в енергетичну інфраструктуру, у Кривому Розі - в житловий будинок. Повідомлялося про роботу ППО на Київщині та в столиці, а також на Полтавщині, Днпропетровщині, Харківщині та в інших областях.