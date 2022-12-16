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РФ за годину випустила по Україні понад 70 ракет – джерела

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 16 грудня 2022, 10:08
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Росія зранку 16 завдала нового масованого удару по території України – лише до 09:00 російський агресор випустив 72 ракети. 

Джерело: джерела УП 

Деталі: За інформацією УП, загальний залп російських ракет, які летять в Україну, станом на 9 ранку складав 72 ракети.

Триває повітряна тривога по території всієї країни.

Що цьому передувало: 

  • Близько 08:00 у п'ятницю по території України почала ширитися повітряна тривога. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про пуск близько 60 ракет.
  • У Харкові влучили в енергетичну інфраструктуру, у Кривому Розі - в житловий будинок. Повідомлялося про роботу ППО на Київщині та в столиці, а також на Полтавщині, Днпропетровщині, Харківщині та в інших областях.

Теми: війнаППОповітряна тривога
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