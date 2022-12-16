РФ за час выпустила по Украине более 70 ракет – источники

Россия утром 16 нанесла новый массированный удар по территории Украины – только до 09:00 российский агрессор выпустил 72 ракеты.

Источник: источник УП

Детали: По информации УП, общий залп российских ракет, которые летят в Украину, по состоянию на 9 утра составлял 72 ракеты.

Продолжается воздушная тревога по территории всей страны.

Что этому предшествовало: