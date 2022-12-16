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РФ за час выпустила по Украине более 70 ракет – источники

Татьяна ЛозовенкоПятница, 16 декабря 2022, 09:08
РФ за час выпустила по Украине более 70 ракет – источники
Иллюстративное фото из открытых источников

Россия утром 16 нанесла новый массированный удар по территории Украины – только до 09:00 российский агрессор выпустил 72 ракеты. 

Источник: источник УП 

Детали: По информации УП, общий залп российских ракет, которые летят в Украину, по состоянию на 9 утра составлял 72 ракеты.

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Продолжается воздушная тревога по территории всей страны.

Что этому предшествовало: 

  • Утро 16 декабря началось с воздушной тревоги по всей территории Украины. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет.
  • В Харькове попали в энергетическую инфраструктуру, в Кривом Роге - в жилой дом. Сообщалось о работе ПВО на Киевщине и в столице, а также на Полтавщине, Днпропетровщине, Харьковщине и в других областях.

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Темы: войнаПВОвоздушная тревога
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