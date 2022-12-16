Путін зібрав Радбез: обговорює оборону Росії

Президент країни-агресора Володимир Путні зібрав Радбез, на якому запропонував оговорити "взаємодію" з сусідніми країнами.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Дослівно: "Путін на оперативній нараді з членами Радбезу запропонував обговорити поточні питання гарантування безпеки РФ і взаємодію із сусідніми країнами".

Деталі: Повідомляється, що з доповіддю виступив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Що було раніше: Ранок 16 грудня почався з повітряної тривоги по всій території України. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про пуск близько 60 ракет. Росіян ведуть обстріли інфраструктурних об'єктів Харкова, також ракети окупантів летять в сторону Дніпропетровщини, запущено ракети по Житомирщині, а на Київщині працює ППО.